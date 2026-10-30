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У Парижі підписали десятилітню Дорожню карту французько-української співпраці у сфері ветеранської політики

Фото: Lara Priolet / ECPAD / Defense
Фото: Lara Priolet / ECPAD / Defense

Це план конкретних спільних дій Мінветеранів і Міністерства збройних сил та у справах ветеранів Франції на 2026-2035 роки.

"Переходимо від загальних домовленостей до практичних кроків, які мають дати конкретний результат для українських ветеранів та їхніх родин", - заявив міністр у справах ветеранів Віталій Кім.

Серед ключових напрямів співпраці:

▫️ Здоров’я та реабілітація: навчання українських медиків і психологів у Франції, стажування у військових шпиталях, розвиток сімейної та довготривалої реабілітації;

▫️ Повернення до цивільного життя: підготовка тренерів для роботи з пораненими ветеранами, підтримка ветеранського бізнесу, працевлаштування та розвиток системи супроводу;

▫️ Захист прав: обмін законодавчим досвідом, удосконалення ветеранського законодавства та захист прав родин загиблих;

▫️ Пам’ять і вшанування: співпраця щодо військових меморіалів, кладовищ і формування культури вшанування.

Фото 2 — У Парижі підписали десятилітню Дорожню карту французько-української співпраці у сфері ветеранської політики

Окремо український міністр наголосив на трьох наших пріоритетах: сімейна реабілітація, реформа системи супроводу ветеранів і формування гідного образу українського ветерана в суспільстві.

Міністерка делегатка у справах ветеранів Аліс Руфо підкреслила, що Франція зацікавлена не у формальних домовленостях, а в реальній співпраці, узгодженій із пріоритетами України. Також французька сторона готова сприяти залученню міжнародного фінансування для ветеранської політики.

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