"Киев Цифровой" добавил виртуальную оплату проезда на кольцевой электричке

Сервис виртуальной валидации проезда стал доступен и для пассажиров Киевской кольцевой электрички.

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Об этом сообщает прессслужба "Киев Цифровой".

Как оплатить проезд

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:

Открыть мобильное приложение "Киев Цифровой" .

. Выбрать сервис " Оплата проезда" .

. Отсканировать QR-код на плакате или наклейке в вагоне.

Альтернативный способ:

Вручную ввести номер борта электропоезда Kyiv City Express, указанный на плакате, в сервис " Оплата проезда" без сканирования QR-кода.

После этого нужно оплатить проезд – транспортной картой, одноразовым QR-билетом или банковской картой. Запись об оплаченном проезде мгновенно появится в приложении.

При проверке проездных документов пассажирам наземного транспорта достаточно показать контролеру запись в приложении.

Заметим, что штраф за безбилетный проезд в столице составляет 160 грн в наземном транспорте и 300 грн в Киевской кольцевой электричке.

О Kyiv City Express

Городская электричка Киева – один из шести видов общественного транспорта, успешно функционирующий с сентября 2009 года в столице Украины.

Городская электричка курсирует по двадцати станциям Киевского железнодорожного кольца. Общая протяженность маршрута – 50.8 км.

Поезда двигаются по часовой стрелке (Дарница – Киев-Пас. – Святошино – Почайная) и против (Дарница – Почайна – Святошино – Киев-Пас.).

10% пассажиров Kyiv City Express составляют представители льготных категорий, в том числе пенсионеры.

Ранее сообщалось, что завершились строительные работы на Воскресенке, и в графике Киевской кольцевой электрички на 2025 год запланированы изменения. Электричка будет курсировать каждые 30 минут в час пик.

Киевская кольцевая электричка перевезла почти 3,5 млн пассажиров в 2024 году, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом.