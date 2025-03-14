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"Киев Цифровой" добавил виртуальную оплату проезда на кольцевой электричке
Сервис виртуальной валидации проезда стал доступен и для пассажиров Киевской кольцевой электрички.
Об этом сообщает прессслужба "Киев Цифровой".
Как оплатить проезд
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:
- Открыть мобильное приложение "Киев Цифровой".
- Выбрать сервис " Оплата проезда".
- Отсканировать QR-код на плакате или наклейке в вагоне.
Альтернативный способ:
- Вручную ввести номер борта электропоезда Kyiv City Express, указанный на плакате, в сервис " Оплата проезда" без сканирования QR-кода.
После этого нужно оплатить проезд – транспортной картой, одноразовым QR-билетом или банковской картой. Запись об оплаченном проезде мгновенно появится в приложении.
При проверке проездных документов пассажирам наземного транспорта достаточно показать контролеру запись в приложении.
Заметим, что штраф за безбилетный проезд в столице составляет 160 грн в наземном транспорте и 300 грн в Киевской кольцевой электричке.
О Kyiv City Express
Городская электричка Киева – один из шести видов общественного транспорта, успешно функционирующий с сентября 2009 года в столице Украины.
Городская электричка курсирует по двадцати станциям Киевского железнодорожного кольца. Общая протяженность маршрута – 50.8 км.
Поезда двигаются по часовой стрелке (Дарница – Киев-Пас. – Святошино – Почайная) и против (Дарница – Почайна – Святошино – Киев-Пас.).
10% пассажиров Kyiv City Express составляют представители льготных категорий, в том числе пенсионеры.
Ранее сообщалось, что завершились строительные работы на Воскресенке, и в графике Киевской кольцевой электрички на 2025 год запланированы изменения. Электричка будет курсировать каждые 30 минут в час пик.
Киевская кольцевая электричка перевезла почти 3,5 млн пассажиров в 2024 году, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом.