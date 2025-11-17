Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Понад 6 тис. гуртків: у застосунку "Мрія" з’явився розділ "Позашкілля"

"Мрія"
У застосунку "Мрія" з’явився розділ "Позашкілля"

У державній освітній екосистемі "Мрія" з’явився новий розділ "Позашкілля", який дозволяє батькам та дітям знаходити гуртки поблизу, записуватися на заняття з малювання, спорту або танців, а також переглядати розклад онлайн-занять.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

У співпраці з Міністерством освіти і науки та Міністерством культури України до платформи додано понад 6 000 гуртків. Кожен гурток має власну картку з описом, контактами та іншими важливими деталями. Доступні як безплатні, так і платні заняття – у реальному або онлайн-форматі.

"Ми зібрали 6 000+ гуртків у 20 категоріях: від танців і малювання до програмування та спорту. Кожен гурток – це зручна картка з описом, контактами й важливими деталями. Тож обирайте заняття та дізнавайтеся умови запису", – написав очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Для шкіл оновлення дає можливість представити свої гуртки та групи продовженого дня в єдиному цифровому просторі. Наразі понад 350 шкіл створили 1719 гуртків у застосунку "Мрія".

Незабаром користувачі зможуть записувати дітей на гуртки прямо в додатку та відстежувати їхні заняття в розкладі дня. Також з’явиться рекомендаційна система на базі штучного інтелекту, яка підбиратиме гуртки відповідно до інтересів кожної дитини.

"Мрія" – цифрова екосистема для дітей

Розділ "Позашкілля" є частиною цільної цифрової екосистеми, що супроводжує дитину від перших років навчання до дорослого життя.

Ініціатива Президента України Володимира Зеленського реалізується Мінцифрою та МОН у партнерстві з Програмою EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Батьки та школи можуть вже зараз оновити застосунок "Мрія" та користуватися новим розділом для пошуку і запису на гуртки.

Нагадаємо, в жовтні Кабмін ухвалив зміни до постанови, які перетворять застосунок "Мрію" на єдину освітню екосистему, що супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до завершення школи.

Автор:
Тетяна Гойденко