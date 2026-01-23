Педагогів не можна примусово переводити на роботу в укриття - освітній омбудсмен

Замінювати роботу педагогів чергуванням або додавати до неї обов’язки в укриттях чи пунктах незламності є неправомірно.

Як пише Delo.ua, про це заявила освітній омбудсмен України Надія Лещик.

Омбудсмен нагадала про права освітян

"Хочу зауважити, що основне місце роботи педагога - це заклад освіти. Педагоги мають свій робочий час, що включає як педагогічне навантаження, так і іншу методичну чи організаційну діяльність. Під час канікул тривалість робочого часу залишається такою самою, як і під час освітнього процесу. Замінювати працю за основним місцем роботи чергуванням або додавати до неї роботу в укритті чи пункті незламності - неправомірно", - написала вона.

Лещик пояснила, що держава передбачила чіткі правові механізми для залучення працівників до іншої роботи під час воєнного стану. Зокрема, стаття 3 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" дозволяє переведення працівника на роботу, не передбачену трудовим договором, без його згоди тільки для ліквідації наслідків бойових дій або для відвернення загроз життю та здоров’ю людей, при цьому оплата праці має бути не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.

Повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та умов оплати здійснюється до запровадження таких умов, тобто зараз немає вимоги попереджати за два місяці.

Водночас Лещик зазначає, що надходять численні скарги педагогів на порушення їхніх прав. За їхніми словами, керівники шкіл та органів освіти направляють працівників:

для організації роботи у нічний період до пунктів незламності;

чергувати за графіком роботи пункту;

виходити на чергування без перебування у закладі освіти протягом повного робочого дня;

використовувати частину відпустки або встановлювати простої під час січневих канікул.

Нагадаємо, з 19 січня у столичних школах розпочались канікули, які триватимуть до 1 лютого. Наголошувалось, що дистанційне навчання в умовах нестабільного енергопостачання та слабкого зв’язку не гарантує доступ до освіти всіх учнів. Також педагоги, які залучені до чергувань у пунктах незламності та укриттях, не можуть повноцінно проводити онлайн-уроки.