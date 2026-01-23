Педагогов нельзя принудительно переводить на работу в укрытие - образовательный омбудсмен

Заменять работу педагогов дежурством или прилагать к ней обязанности в укрытиях или “пунктах неламності” неправомерно.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик.

Омбудсмен напомнила о правах педагогов

"Хочу заметить, что основное место работы педагога — это учебное заведение. Педагоги имеют свое рабочее время, включающее как педагогическую нагрузку, так и другую методическую или организационную деятельность. Во время каникул продолжительность рабочего времени остается такой же, как и во время образовательного процесса. Заменять работу по основному месту работы дежурством или добавлять к ней работу в укрытии или пункте незламности — неправомерно", - написала она.

Лещик объяснила, что государство предусмотрело четкие правовые механизмы для привлечения работников к другой работе во время военного положения. В частности, статья 3 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" разрешает перевод работника на работу, не предусмотренную трудовым договором, без его согласия только для ликвидации последствий боевых действий или для предотвращения угроз жизни и здоровью людей, при этом оплата труда должна быть не ниже средней заработной платы по предварительной работе.

Уведомление работника об изменении существенных условий труда и условий оплаты осуществляется до введения таких условий, то есть сейчас нет требования предупреждать за два месяца.

В то же время, Лещик отмечает, что поступают многочисленные жалобы педагогов на нарушение их прав. По их словам, руководители школ и органов образования направляют работников:

для организации работы в ночной период в "пункти незламності";

дежурить по графику работы пунктов;

выходить на дежурство без нахождения в учебном заведении в течение полного рабочего дня;

использовать часть отпуска или устанавливать простои во время январских каникул.

Напомним, с 19 января в столичных школах начались каникулы, которые продлятся до 1 февраля. Отмечалось, что дистанционное обучение в условиях нестабильного энергоснабжения и слабой связи не гарантирует доступ к образованию всех учащихся. Также педагоги, которые вовлечены в дежурства в пунктах несокрушимости и укрытиях, не могут полноценно проводить онлайн-уроки.