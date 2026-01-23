Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Наличный курс:

USD

43,40

43,31

EUR

50,95

50,79

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Педагогов нельзя принудительно переводить на работу в укрытие - образовательный омбудсмен

пункт несокрушимости
Все "Пункты несокрушимости" снабжены базовым оборудованием / Слово і діло

Заменять работу педагогов дежурством или прилагать к ней обязанности в укрытиях или “пунктах неламності” неправомерно.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик.

Омбудсмен напомнила о правах педагогов

"Хочу заметить, что основное место работы педагога — это учебное заведение. Педагоги имеют свое рабочее время, включающее как педагогическую нагрузку, так и другую методическую или организационную деятельность. Во время каникул продолжительность рабочего времени остается такой же, как и во время образовательного процесса. Заменять работу по основному месту работы дежурством или добавлять к ней работу в укрытии или пункте незламности — неправомерно", - написала она.

Лещик объяснила, что государство предусмотрело четкие правовые механизмы для привлечения работников к другой работе во время военного положения. В частности, статья 3 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" разрешает перевод работника на работу, не предусмотренную трудовым договором, без его согласия только для ликвидации последствий боевых действий или для предотвращения угроз жизни и здоровью людей, при этом оплата труда должна быть не ниже средней заработной платы по предварительной работе.

Уведомление работника об изменении существенных условий труда и условий оплаты осуществляется до введения таких условий, то есть сейчас нет требования предупреждать за два месяца.

В то же время, Лещик отмечает, что поступают многочисленные жалобы педагогов на нарушение их прав. По их словам, руководители школ и органов образования направляют работников:

  • для организации работы в ночной период в "пункти незламності";
  • дежурить по графику работы пунктов;
  • выходить на дежурство без нахождения в учебном заведении в течение полного рабочего дня;
  • использовать часть отпуска или устанавливать простои во время январских каникул.

Напомним, с 19 января в столичных школах начались каникулы, которые продлятся до 1 февраля. Отмечалось, что дистанционное обучение в условиях нестабильного энергоснабжения и слабой связи не гарантирует доступ к образованию всех учащихся. Также педагоги, которые вовлечены в дежурства в пунктах несокрушимости и укрытиях, не могут полноценно проводить онлайн-уроки.

Автор:
Ольга Опенько