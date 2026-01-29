Кабмин направит 3,28 млрд грн дополнительного финансирования науке по результатам государственной аттестации

Кабинет министров Украины принял решение о направлении 3,28 млрд грн дополнительного финансирования научным учреждениям и заведениям высшего образования по результатам государственной аттестации. Распределение средств впервые будет осуществляться по формуле — в зависимости от аттестационной группы, масштабов учреждения и результативности его деятельности.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал.

Базовое финансирование по результатам аттестации теперь становится постоянной составляющей государственной поддержки науки. Средства могут быть направлены на повышение оплаты труда ученых, модернизацию научной инфраструктуры, развитие учреждений и поддержку инициативных исследований.

В предыдущие годы государственное финансирование науки в основном определялось количеством ставок и площадей, не считая эффективности работы учреждений, результатов исследований или потенциала развития. Это ограничивало возможности долгосрочного планирования и заставляло научные коллективы в значительной степени полагаться на гранты и программы.

В целях усиления связи между результатами научной деятельности и государственной поддержкой государство пересмотрело роль аттестации. Теперь именно ее результаты являются основой для определения объемов и структуры базового финансирования.

Новый подход позволяет:

системно учитывать научные результаты;

оценивать способность учреждений к развитию;

применять формальный и прозрачный механизм финансирования.

Каждое структурное подразделение, принимавшее участие в аттестации, получит долю базового финансирования в виде надбавки на одного работника. Расчет производится в Национальной научной электронной системе URIS пропорционально вкладу подразделения в общий результат по соответствующему направлению.

Как будут распределять средства

Ключевым критерием есть результаты государственной аттестации. Также учитываются масштаб учреждения, объем привлеченных внешних средств, качество научных публикаций, доля молодых ученых и другие показатели результативности.

Финансирование не равномерно: большие ресурсы получают учреждения с более высокими показателями эффективности. Базовое финансирование направляется в учреждения групп А и Б.

Годовой объем базового финансирования одного учреждения составляет от нескольких миллионов до более чем 100 млн грн. Для отдельных учреждений рост финансирования может достигать 30–60% и больше. Дополнительное финансирование охватывает 156 научных учреждений и 91 университет во всех регионах Украины, включая прифронтовые, пограничные и перемещенные учреждения.

На что пойдут деньги

Из общего объема 3,28 млрд грн:

около 2 млрд грн направляется на повышение оплаты труда ученых из-за надбавок по результатам аттестации;

более 500 млн грн (около 20%) – на модернизацию лабораторий, оборудования и инфраструктуры;

около 300 млн грн - на развитие учреждений и структур поддержки науки;

более 100 млн грн - в поддержку инициативных научных исследований.

Уровень дополнительного финансирования в расчете на одного научного или научно-педагогического работника колеблется от 2 до 10 тыс. грн в месяц.

На практике это означает рост заработных плат в ряде учреждений на 30–70%, появление возможности инвестировать в оборудование без привязки к грантам и создание условий для долгосрочного развития наиболее результативных научных центров.

Среди крупнейших получателей базового финансирования:

Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины – около 35,2 млн грн (+48% к 2025 году);

Институт математики НАН Украины - 12,9 млн грн (+25%); Институт археологии НАН Украины - 9,9 млн грн (+19%);

Институт зерновых культур НААН - 10,3 млн грн (+50%);

ННЦ "Харьковский физико-технический институт" - около 100 млн грн (+25%).

Введение формульного базового финансирования означает переход от разовых решений к системной и прогнозируемой поддержке науки. Для ученых это стабильный рост доходов и лучшие условия для исследований, для государства прозрачная связь между качеством науки и объемом бюджетной поддержки.

Также добавим, что в ближайшие недели учителя по всем уголкам Украины начнут получать обновленные начисления заработной платы. Сейчас государственное решение о повышении оплаты труда педагогов переходит из цифр бюджета в реальные средства для людей.