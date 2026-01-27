Гроші вже в дорозі: коли вчителі отримають обіцяне підвищення зарплат на 30%

У найближчі тижні вчителі в усіх куточках України почнуть отримувати оновлені нарахування заробітної плати. Саме зараз державне рішення про підвищення оплати праці педагогів переходить із цифр бюджету в реальні кошти для людей.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Де взяли гроші?

У бюджеті на 2026 рік було закладено спеціальний фінансовий ресурс для збільшення виплат на 30%. Важливо, що ці кошти не "зависли" в центрі — вони вже передані на місця.

"Уряд ухвалив політичне рішення — з 1 січня 2026 року заробітна плата вчителів має зрости на 30%. На початку січня ці кошти вже доведені до громад у складі освітньої субвенції — з урахуванням цього підвищення", — підкреслив очільник МОН.

З чого складатиметься зарплата?

Міністр пояснив, що зарплата вчителя, як і раніше, формується на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування. Державне підвищення не замінює місцеві стимули, а доповнює їх, підсилюючи базову зарплату. Тому зараз важливо, щоб у процесі січневих нарахувань усі ці елементи склалися разом так, як було закладено в державному рішенні, — щоб кожен учитель відчув реальне підвищення своєї оплати праці.

Контроль за виплатами

Міністерство освіти і науки України обіцяє не залишати вчителів та місцеву владу сам на сам із розрахунками. Якщо у громад виникають труднощі з правильним нарахуванням нових сум, вони можуть отримати оперативну консультацію у фахівців МОН у робочий час.

За словами Лісового, відомство буде уважно супроводжувати цей процес, працюючи з громадами, щоб державне рішення про підвищення було коректно реалізовано для вчителів.

Нагадаємо, У державному бюджеті України на 2026 рік, який народні депутати ухвалили 3 грудня, а президент Володимир Зеленський підписав 10 грудня, враховано норму про підвищення мінімальної заробітної плати освітян у 2,5 раза.