Деньги уже в пути: когда учителя получат обещанное повышение зарплат на 30%

В ближайшие недели учителя по всем уголкам Украины начнут получать обновленные начисления заработной платы. Сейчас государственное решение о повышении оплаты труда педагогов переходит из цифр бюджета в реальные средства для людей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

Где взяли деньги?

В бюджете на 2026 год был заложен специальный финансовый ресурс для увеличения выплат на 30%. Важно, что эти средства не "зависли" в центре – они уже переданы на места.

"Правительство приняло политическое решение - с 1 января 2026 года заработная плата учителей должна вырасти на 30%. В начале января эти средства уже доведены до общин в составе образовательной субвенции - с учетом этого повышения", - подчеркнул глава МОН.

Из чего будет состоять зарплата?

Министр объяснил, что зарплата учителя по-прежнему формируется на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления. Государственное повышение не заменяет местные стимулы, а дополняет их, усиливая базовую зарплату. Поэтому сейчас важно, чтобы в процессе январских начислений все эти элементы сложились вместе так, как было заложено в государственном решении, чтобы каждый учитель почувствовал реальное повышение своей оплаты труда.

Контроль за выплатами

Министерство образования и науки Украины обещает не оставлять учителей и местную власть один на один с расчетами. Если у общин возникают трудности с правильным начислением новых сумм, они могут получить оперативную консультацию специалистов МОН в рабочее время.

По словам Лисового, ведомство будет внимательно сопровождать этот процесс, работая с общинами, чтобы государственное решение о повышении было корректно реализовано для учителей.

Напомним, В государственном бюджете Украины на 2026 год, который народные депутаты приняли 3 декабря, а президент Владимир Зеленский подписал 10 декабря, учтена норма оповышении минимальной заработной платы педагогов в 2,5 раза.