Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,08

EUR

49,47

--0,05

Готівковий курс:

USD

42,39

42,28

EUR

49,85

49,65

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мінімальні зарплати вчителів підвищили у 2,5 раза – Гетманцев

Данило Гетманцев
Данило Гетманцев повідомив, що вдалося дотиснути врахування правки про підвищення зарплат вчителям / Delo.ua

У державному бюджеті України на 2026 рік, який народні депутати ухвалили 3 грудня, а президент Володимир Зеленський підписав 10 грудня, враховано норму про підвищення мінімальної заробітної плати освітян у 2,5 раза.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який наполягав на внесенні правок щодо збільшення заробітних плат педагогічним працівникам.

"У бюджеті-2026 вдалося дотиснути врахування нашої правки про підвищення зарплат вчителям", – зазначив Гетманцев.

Він наголосив, що вдалося захистити правки щодо підвищення зарплат вчителів у 2026 році та наблизитися до виконання статті 61 Закону України "Про освіту", яка передбачає, що посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється у розмірі трьох мінімальних заробітних плат.

Зазначимо, що на час публікації мінімальна зарплата становить 8000 грн. Відповідно три мінімалки – це 24 000 грн. А з 1 січня вона зросте до 8647 грн (три мінімалки – 25 941 грн).

Оскільки, за словами Гетманцева, підвищення мінімалки освітян буде у 2,5 раза, то йдеться про суму в 21 617 грн.

Як раніше повідомляло видання Delo.ua, ухвалений держбюджет на наступний рік передбачає підвищення зарплат педагогічних працівників на 30% з 1 січня та ще на 20% з 1 вересня. Загальний обсяг коштів для цього становить 64,6 млрд грн. Це стане найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки.

Ще до остаточного голосування в Раді Гетманцев заявляв, що підвищення зарплат педагогам є ключовим доповненням до проєкту бюджету. Вони зростуть, але навантаження залишиться без змін.