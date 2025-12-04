Педагоги отримають суттєве підвищення оплати праці у 2026 році: у бюджет закладено понад 64 млрд грн

Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2026 рік, у якому передбачено підвищення зарплат педагогічних працівників на 30% з 1 січня та ще на 20% з 1 вересня. Загальний обсяг коштів для цього становить 64,6 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Урядового порталу.

Зарплати педагогів у 2026 році

"Підвищення зарплат педагогів стало результатом системної роботи уряду, спрямованої на виконання доручення президента України щодо забезпечення зростання оплати праці освітян. Спершу пропозиції, подані Кабінетом міністрів України до першого читання проєкту бюджету, передбачали 53,8 млрд грн. Під час доопрацювання документа до другого читання фінансування було збільшене до 59,8 млрд грн, а за результатами фінальних консультацій парламент додатково підтримав виділення ще 4,8 млрд грн", — прокоментував голосування за проєкт державного бюджету міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Відповідно до ухвалених бюджетних рішень, заробітна плата педагогів зросте на 30% з 1 січня 2026 року, а з 1 вересня — ще на 20%. Це стане найбільшим комплексним підвищенням оплати праці освітян за останні роки та суттєво підвищить престиж професії в умовах воєнного часу.

Окремою статтею бюджету передбачено додаткові 4,8 млрд грн, які держава зможе використати для подальшого підвищення зарплат педагогів. Йдеться не про одноразові надбавки, а про системне вдосконалення моделі оплати праці. Ці кошти, додаткові до вже гарантованого підвищення, можуть стати фінансовою основою для наступного етапу збільшення заробітних плат за умов оптимізації структури оплати праці за однією з моделей, розроблених Міністерством освіти і науки України.

"У найближчі місяці Міністерство освіти і науки розпочне комунікацію з учителями, профспілками, органами місцевого самоврядування, освітніми управлінцями та керівниками закладів освіти щодо впровадження нової моделі оплати праці. Отримані пропозиції та зауваження врахують під час підготовки відповідного урядового законопроєкту", - йдеться в повідомленні.

Про розвиток освіти

На тематичному засіданні уряд ухвалив низку актів для розвитку української освіти, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Рішення забезпечує рівні умови для зарахування педагогічного стажу, що важливо для захисту професійних прав українських вчителів, які через війну тимчасово працюють за кордоном.

Відтепер до стажу для надбавки за вислугу років зараховуватиметься викладацька діяльність від 180 годин на рік за наявності документального підтвердження. Це правило поширюється на роботу в період воєнного стану та протягом року після його завершення.

Також уряд запускає низку ініціатив у сфері освіти та науки, спрямованих на підвищення автономії навчальних закладів, прозорості фінансування та підтримку науковців.

З 2026 року частину коледжів буде реорганізовано у комунальні некомерційні товариства, що отримають більшу автономію в управлінні та фінансах.

Паралельно запроваджується нова методика розрахунку вартості освітніх послуг, яка надасть громадам прозорий механізм їх закупівлі. Експеримент триватиме два роки і стане першим етапом практичного впровадження положень нового закону "Про професійну освіту". Мета змін - побудова системи, яка орієнтована на реальні потреби людей та відкриває більше можливостей для розвитку.

Окрім цього, уряд затвердив концепцію "Національна система дослідників України" для підтримки науковців і розвитку науки. Нові правила оцінювання діяльності вчених враховуватимуть публікації, патенти, участь у грантах, експертну діяльність та міжнародну співпрацю. Дані будуть внесені до Національної електронної науково-інформаційної системи і використовуватимуться для розподілу фінансування, атестації установ та кадрової політики. Для молодих учених буде створено окремий рейтинг, що забезпечить додаткову підтримку найкращим кадрам та ефективну роботу університетів із науковцями.

Нагадаємо, що голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що серед ключових доповнень до проєкту бюджету у другому читанні — підвищення зарплат педагогам. Мінімальна заробітна плата вчителів зросте до 26 тисяч гривень, при цьому їхнє навантаження залишиться без змін.

Крім того, голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа уточнила, що з 1 січня 2026 року зарплати педагогів підвищать на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%, без зміни існуючих підходів до оплати праці.