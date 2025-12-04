Педагоги получат существенное повышение оплаты труда в 2026 году: в бюджет заложено более 64 млрд грн

Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2026 год, в котором предусмотрено повышение зарплат педагогических работников на 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября. Общий объем средств для этого составляет 64,6 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Правительственного портала.

Зарплаты педагогов в 2026 году

"Повышение зарплат педагогов стало результатом системной работы правительства, направленной на выполнение поручения президента Украины по обеспечению роста оплаты труда педагогов. Сначала предложения, поданные Кабинетом министров Украины к первому чтению проекта бюджета, предусматривали 53,8 млрд грн. 4,8 млрд грн", - прокомментировал голосование за проект государственного бюджета министр образования и науки Украины Оксен Лисовый.

Согласно принятым бюджетным решениям, заработная плата педагогов вырастет на 30% с 1 января 2026 года, а с 1 сентября — еще на 20%. Это станет самым комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы и существенно повысит престиж профессии в условиях военного времени.

Отдельной статьей бюджета предусмотрено дополнительные 4,8 млрд грн, которые государство сможет использовать для дальнейшего повышения зарплат педагогов. Речь идет не об одноразовых надбавках, а о системном совершенствовании модели оплаты труда. Эти средства, дополнительные к уже гарантированному повышению, могут стать финансовой основой для следующего этапа увеличения заработных плат при оптимизации структуры оплаты труда по одной из моделей, разработанных Министерством образования и науки Украины.

"В ближайшие месяцы Министерство образования и науки приступит к коммуникации с учителями, профсоюзами, органами местного самоуправления, образовательными управленцами и руководителями учебных заведений относительно внедрения новой модели оплаты труда. Полученные предложения и замечания учтут при подготовке соответствующего правительственного законопроекта", - говорится в сообщении.

О развитии образования

На тематическом заседании правительство приняло ряд актов для развития украинского образования, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Решение обеспечивает равные условия для зачисления педагогического стажа, что важно для защиты профессиональных прав украинских учителей, которые из-за войны временно работают за границей.

Теперь в стаж для надбавки за выслугу лет будет засчитываться преподавательская деятельность от 180 часов в год при наличии документального подтверждения. Это правило распространяется на работу в период военного положения и в течение года после его завершения.

Также правительство запускает ряд инициатив в сфере образования и науки, направленных на повышение автономии учебных заведений, прозрачность финансирования и поддержку ученых.

С 2026 года часть колледжей будет реорганизована в коммунальные некоммерческие общества, которые получат большую автономию в управлении и финансах.

Параллельно вводится новая методика расчета стоимости образовательных услуг, которая предоставит общинам прозрачный механизм их закупки. Эксперимент продлится два года и станет первым этапом практического внедрения положений нового закона "О профессиональном образовании". Цель перемен – построение системы, которая ориентирована на реальные потребности людей и открывает больше возможностей для развития.

Кроме того, правительство утвердило концепцию "Национальная система исследователей Украины" для поддержки ученых и развития науки. Новые правила оценки деятельности ученых будут учитывать публикации, патенты, участие в грантах, экспертную деятельность и международное сотрудничество. Данные будут внесены в Национальную электронную научно-информационную систему и будут использоваться для распределения финансирования, аттестации учреждений и кадровой политики. Для молодых ученых будет создан отдельный рейтинг, который обеспечит дополнительную поддержку лучшим кадрам и эффективной работе университетов с учеными.

Напомним, что глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечал, что среди ключевых дополнений к проекту бюджета во втором чтении - повышение зарплат педагогам. Минимальная заработная плата учителей вырастет до 26 тысяч гривен, при этом их погрузка останется без изменений.

Кроме того, председатель Комитета по бюджету Роксолана Пидласа уточнила, что с 1 января 2026 года зарплаты педагогов повысят на 30%, а с 1 сентября — еще на 20%, без изменения существующих подходов к оплате труда.