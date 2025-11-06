"Гроші ходять за вчителем": педагоги отримають по 1500 грн на професійний розвиток

В Україні запустили пілотну програму "Гроші ходять за вчителем", яка дозволить педагогам самостійно обирати, де і як навчатися. У межах ініціативи кожен учитель отримає 1500 гривень на віртуальний рахунок, які можна буде використати на професійне навчання чи підвищення кваліфікації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Кошти нараховуватимуться через державну діджитальну платформу "Вектор", де педагоги зможуть обрати курси, що відповідають їхнім потребам і кар’єрним планам.

Реєстрація на платформі відкриється в грудні 2025 року, а навчання розпочнеться на початку 2026 року.

Участь у пілотному проєкті можуть узяти директори, заступники директорів та вчителі, які працюють із 7–9 класами Нової української школи (НУШ), а також із 10 пілотними класами старшої профільної школи.

Ініціатива реалізується у співпраці Міністерства освіти і науки України та Світового банку в межах спільної програми підтримки української освіти.

Зауважимо, середня зарплата вчителів у вересні 2025 році становить 12 500 грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році (11 500 грн). Кількість відгуків на вакансії зросла на 44%, тоді як кількість оголошень залишилась такою ж самою.