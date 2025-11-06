Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

--0,01

EUR

48,34

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,08

42,00

EUR

48,75

48,60

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Гроші ходять за вчителем": педагоги отримають по 1500 грн на професійний розвиток

вчитель
Педагоги зможуть отримати 1500 грн на навчання / Depositphotos

В Україні запустили пілотну програму "Гроші ходять за вчителем", яка дозволить педагогам самостійно обирати, де і як навчатися. У межах ініціативи кожен учитель отримає 1500 гривень на віртуальний рахунок, які можна буде використати на професійне навчання чи підвищення кваліфікації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Кошти нараховуватимуться через державну діджитальну платформу "Вектор", де педагоги зможуть обрати курси, що відповідають їхнім потребам і кар’єрним планам.

Реєстрація на платформі відкриється в грудні 2025 року, а навчання розпочнеться на початку 2026 року.

Участь у пілотному проєкті можуть узяти директори, заступники директорів та вчителі, які працюють із 7–9 класами Нової української школи (НУШ), а також із 10 пілотними класами старшої профільної школи.

Ініціатива реалізується у співпраці Міністерства освіти і науки України та Світового банку в межах спільної програми підтримки української освіти.

Зауважимо, середня зарплата вчителів у вересні 2025 році становить 12 500 грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році (11 500 грн). Кількість відгуків на вакансії зросла на 44%, тоді як кількість оголошень залишилась такою ж самою. 

Автор:
Тетяна Гойденко