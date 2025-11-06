"Деньги ходят за учителем": педагоги получат по 1500 грн на профессиональное развитие

В Украине запустили пилотную программу "Деньги ходят за учителем", которая позволит педагогам самостоятельно выбирать, где и как учиться. В рамках инициативы каждый учитель получит 1500 гривен на виртуальный счет, которые можно использовать на профессиональное обучение или повышение квалификации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Денежные средства будут начисляться через государственную диджитальную платформу "Вектор", где педагоги смогут выбрать курсы, отвечающие их потребностям и карьерным планам.

Регистрация на платформе откроется в декабре 2025 года, а обучение начнется в начале 2026 года.

Участие в пилотном проекте могут принять директора, заместители директоров и учителя, работающие с 7–9 классами Новой украинской школы (НУШ), а также с 10 пилотными классами старшей профильной школы.

Инициатива реализуется в сотрудничестве Министерства образования и науки Украины и Всемирного банка в рамках совместной программы поддержки украинского образования.

Заметим, средняя зарплата учителей в сентябре 2025 года составляет 12500 грн, что на 8,7% больше, чем в 2024 году (11500 грн). Количество отзывов на вакансии выросло на 44%, тогда как количество объявлений осталось таким же.