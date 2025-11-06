Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

--0,01

EUR

48,34

+0,00

Наличный курс:

USD

42,08

42,00

EUR

48,75

48,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Деньги ходят за учителем": педагоги получат по 1500 грн на профессиональное развитие

учитель
Педагоги смогут получить 1500 грн на обучение / Depositphotos

В Украине запустили пилотную программу "Деньги ходят за учителем", которая позволит педагогам самостоятельно выбирать, где и как учиться. В рамках инициативы каждый учитель получит 1500 гривен на виртуальный счет, которые можно использовать на профессиональное обучение или повышение квалификации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Денежные средства будут начисляться через государственную диджитальную платформу "Вектор", где педагоги смогут выбрать курсы, отвечающие их потребностям и карьерным планам.

Регистрация на платформе откроется в декабре 2025 года, а обучение начнется в начале 2026 года.

Участие в пилотном проекте могут принять директора, заместители директоров и учителя, работающие с 7–9 классами Новой украинской школы (НУШ), а также с 10 пилотными классами старшей профильной школы.

Инициатива реализуется в сотрудничестве Министерства образования и науки Украины и Всемирного банка в рамках совместной программы поддержки украинского образования.

Заметим, средняя зарплата учителей   в сентябре 2025 года составляет 12500 грн, что на 8,7% больше, чем в 2024 году (11500 грн). Количество отзывов на вакансии выросло на 44%, тогда как количество объявлений осталось таким же.

Автор:
Татьяна Гойденко