Зеленський підписав закон про держбюджет на 2026 рік

Президент Україна Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2026 рік.

Як інформує Delo.ua, інформація про підписання з’явилася 10 грудня на офіційному сайті Верховної Ради в картці відповідного законопроєкту.

Основні показники бюджету на 2026 рік:

Доходи: 2,918 трлн грн (на 415,3 млрд грн більше, ніж у 2025 році).

2,918 трлн грн (на 415,3 млрд грн більше, ніж у 2025 році). Видатки: 4,837 трлн грн (зростання на 134,5 млрд грн).

4,837 трлн грн (зростання на 134,5 млрд грн). Необхідна зовнішня підтримка: 2,079 трлн грн.

Пріоритети фінансування:

Оборона та безпека: 2,807 трлн грн (27,2% ВВП).

2,807 трлн грн (27,2% ВВП). Ветеранська політика: 18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн).

18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн). Соціальний захист: 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн).

Освіта: 278,7 млрд грн (+79,8 млрд грн).

278,7 млрд грн (+79,8 млрд грн). Наука: 20,1 млрд грн (+5,6 млрд грн).

20,1 млрд грн (+5,6 млрд грн). Охорона здоров’я: 258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн).

258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн). Підтримка ВПО: 72,6 млрд грн (+16,5 млрд грн).

72,6 млрд грн (+16,5 млрд грн). Демографічні програми: 24,5 млрд грн.

Підтримка економіки: 51,8 млрд грн.

51,8 млрд грн. Житлова політика: 47 млрд грн.

47 млрд грн. Агросектор: 14,1 млрд грн (+4,5 млрд грн).

14,1 млрд грн (+4,5 млрд грн). Трансферти місцевим бюджетам: 283,9 млрд грн.

283,9 млрд грн. Публічні інвестиції: 111,5 млрд грн (+14,5 млрд грн).

Закон "Про державний бюджет України на 2026 рік" визначає основні фінансові пріоритети держави на наступний рік, серед яких оборона та безпека, стійкість держави, соціальний захист громадян, розвиток освіти та охорони здоров’я, а також підтримка економіки.

Нагадаємо, 8 грудня після візування у Головному комітеті голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.