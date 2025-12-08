Закон про держбюджет на 2026 рік направлено на підпис Зеленському: основні цифри документа

Сьогодні, 8 грудня після візування у Головному комітеті голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на на сайт ВРУ.

Закон "Про державний бюджет України на 2026 рік" визначає основні фінансові пріоритети держави на наступний рік, серед яких оборона та безпека, стійкість держави, соціальний захист громадян, розвиток освіти та охорони здоров’я, а також підтримка економіки.

Держбюджет-2026: основні цифри

Основну частину доходів забезпечуватимуть податки:

ПДВ з імпорту становитиме 683,6 млрд грн;

ПДФО та військовий збір — 575,6 млрд грн;

ПДВ з товарів і послуг, вироблених в Україні, — 393,4 млрд грн;

податок на прибуток підприємств — 325,3 млрд грн;

акцизний податок — 328,8 млрд грн, з яких 167,2 млрд грн припадатимуть на імпортні товари, а 161,6 млрд грн — на українські.

Загалом уряд очікує, що обсяг доходів буде на 446,8 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Потреба у зовнішній підтримці на 2026 рік становитиме 2 трлн 79 млрд гривень. Передбачається залучення ресурсів від Світового банку, ЄС, Великої Британії, МВФ та країн "Великої сімки".

Видатки та надання кредитів з держбюджету плануються на рівні 4,84 трлн грн, що на 121,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Ключові напрямки видатків:

оборона та безпека України — 2,8 трлн грн;

підтримка ветеранів — 18,9 млрд грн;

соціальний захист — 468,5 млрд грн;

трансферти місцевим бюджетам — 283,9 млрд грн;

освіта – 273,9 млрд грн;

охорона здоров’я — 258,6 млрд грн;

публічні інвестиції — 111,5 млрд грн;

підтримка ВПО — 72,6 млрд грн;

підтримка економіки — 51,8 млрд грн;

житлова політика — 47 млрд грн;

демографічний розвиток — 24,5 млрд грн;

наука — 20,1 млрд грн;

агропромисловий комплекс — 14,1 млрд грн.

Фінансування бюджету:

загальне фінансування – 1,9 трлн грн;

державні запозичення – 2,55 трлн грн;

погашення боргу – 656,8 млрд грн;

приватизація держмайна – 2 млрд грн;

зміни обсягів бюджетних коштів – 7,2 млрд грн.

Крім того, бюджет Мінцифри на наступний рік становитиме 10,16 млрд грн. Пріоритет відомства залишається незмінним — створення й масштабування інновацій для поля бою. Майже 73% бюджету спрямують на грантові програми Brave1 — кластера оборонних технологій.