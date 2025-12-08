Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Наличный курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Закон о госбюджете на 2026 год направлен на подпись Зеленскому: основные цифры документа

Зеленский
Госбюджет на 2026 год направлен на подпись Владимиру Зеленскому / Офис президента

Сегодня, 8 декабря после визирования в Главном комитете, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт ВРУ.

Закон "О государственном бюджете Украины на 2026 год" определяет основные финансовые приоритеты государства на следующий год, включая оборону и безопасность, устойчивость государства, социальную защиту граждан, развитие образования и здравоохранения, а также поддержку экономики.

Госбюджет-2026: основные цифры

Основную часть доходов будут обеспечивать налоги:

  • НДС по импорту составит 683,6 млрд грн;
  • НДФЛ и военный сбор - 575,6 млрд грн;
  • НДС по товарам и услугам, произведенным в Украине, — 393,4 млрд грн;
  • налог на прибыль предприятий - 325,3 млрд грн;
  • акцизный налог – 328,8 млрд грн, из которых 167,2 млрд грн будут приходиться на импортные товары, а 161,6 млрд грн – на украинские.

В целом, правительство ожидает, что объем доходов будет на 446,8 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Потребность во внешней поддержке на 2026 год составит 2 трлн. 79 млрд гривен. Предполагается привлечение ресурсов от Всемирного банка, ЕС, Великобритании, МВФ и стран "Большой семерки".

Расходы и предоставление кредитов из госбюджета планируются на уровне 4,84 трлн грн, что на 121,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Ключевые направления расходов :

  • оборона и безопасность Украины - 2,8 трлн грн;
  • поддержка ветеранов - 18,9 млрд грн;
  • социальная защита - 468,5 млрд грн;
  • трансферты местным бюджетам - 283,9 млрд грн;
  • образование – 273,9 млрд грн;
  • здравоохранение - 258,6 млрд грн;
  • публичные инвестиции - 111,5 млрд грн;
  • поддержка ВПЛ — 72,6 млрд грн;
  • поддержка экономики - 51,8 млрд грн;
  • жилищная политика – 47 млрд грн;
  • демографическое развитие - 24,5 млрд грн;
  • наука - 20,1 млрд грн;
  • агропромышленный комплекс - 14,1 млрд грн.

Финансирование бюджета:

  • общее финансирование – 1,9 трлн грн;
  • государственные заимствования – 2,55 трлн грн;
  • погашение долга – 656,8 млрд грн;
  • приватизация госимущества – 2 млрд грн;
  • изменения объемов бюджетных средств – 7,2 млрд. грн.

Кроме того, бюджет Минцифры на следующий год составит 10,16 млрд грн. Приоритет ведомства остается неизменным – создание и масштабирование инноваций для поля боя. Почти 73% бюджета будут направлены на грантовые программы Brave1 — кластера оборонных технологий.

Автор:
Татьяна Ковальчук