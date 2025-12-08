Закон о госбюджете на 2026 год направлен на подпись Зеленскому: основные цифры документа

Сегодня, 8 декабря после визирования в Главном комитете, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт ВРУ.

Закон "О государственном бюджете Украины на 2026 год" определяет основные финансовые приоритеты государства на следующий год, включая оборону и безопасность, устойчивость государства, социальную защиту граждан, развитие образования и здравоохранения, а также поддержку экономики.

Госбюджет-2026: основные цифры

Основную часть доходов будут обеспечивать налоги:

НДС по импорту составит 683,6 млрд грн;

НДФЛ и военный сбор - 575,6 млрд грн;

НДС по товарам и услугам, произведенным в Украине, — 393,4 млрд грн;

налог на прибыль предприятий - 325,3 млрд грн;

акцизный налог – 328,8 млрд грн, из которых 167,2 млрд грн будут приходиться на импортные товары, а 161,6 млрд грн – на украинские.

В целом, правительство ожидает, что объем доходов будет на 446,8 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Потребность во внешней поддержке на 2026 год составит 2 трлн. 79 млрд гривен. Предполагается привлечение ресурсов от Всемирного банка, ЕС, Великобритании, МВФ и стран "Большой семерки".

Расходы и предоставление кредитов из госбюджета планируются на уровне 4,84 трлн грн, что на 121,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Ключевые направления расходов :

оборона и безопасность Украины - 2,8 трлн грн;

поддержка ветеранов - 18,9 млрд грн;

социальная защита - 468,5 млрд грн;

трансферты местным бюджетам - 283,9 млрд грн;

образование – 273,9 млрд грн;

здравоохранение - 258,6 млрд грн;

публичные инвестиции - 111,5 млрд грн;

поддержка ВПЛ — 72,6 млрд грн;

поддержка экономики - 51,8 млрд грн;

жилищная политика – 47 млрд грн;

демографическое развитие - 24,5 млрд грн;

наука - 20,1 млрд грн;

агропромышленный комплекс - 14,1 млрд грн.

Финансирование бюджета:

общее финансирование – 1,9 трлн грн;

государственные заимствования – 2,55 трлн грн;

погашение долга – 656,8 млрд грн;

приватизация госимущества – 2 млрд грн;

изменения объемов бюджетных средств – 7,2 млрд. грн.

Кроме того, бюджет Минцифры на следующий год составит 10,16 млрд грн. Приоритет ведомства остается неизменным – создание и масштабирование инноваций для поля боя. Почти 73% бюджета будут направлены на грантовые программы Brave1 — кластера оборонных технологий.