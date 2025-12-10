- Категория
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2026 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2026 год.
Как информирует Delo.ua, информация о подписании появилась 10 декабря на официальном сайте Верховной Рады в карточке соответствующего законопроекта.
Основные показатели бюджета на 2026 год:
- Доходы: 2,918 трлн грн (на 415,3 млрд грн больше, чем в 2025 году).
- Расходы: 4,837 трлн грн (рост на 134,5 млрд грн).
- Необходимая внешняя поддержка: 2,079 трлн.
Приоритеты финансирования:
- Оборона и безопасность: 2,807 трлн. грн (27,2% ВВП).
- Ветеранская политика: 18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн).
- Социальная защита: 468,5 млрд. грн. (+47,6 млрд. грн.).
- Образование: 278,7 млрд грн (+79,8 млрд грн).
- Наука: 20,1 млрд грн (+5,6 млрд грн).
- Здравоохранение: 258,6 млрд. грн. (+38,8 млрд. грн.).
- Поддержка ВПЛ: 72,6 млрд грн (+16,5 млрд грн).
- Демографические программы: 24,5 млрд. грн.
- Поддержка экономики: 51,8 млрд. грн.
- Жилищная политика: 47 млрд грн.
- Агросектор: 14,1 млрд грн (+4,5 млрд грн).
- Трансферты местным бюджетам: 283,9 млрд. грн.
- Публичные инвестиции: 111,5 млрд. грн. (+14,5 млрд. грн.).
Закон "О государственном бюджете Украины на 2026 год" определяет основные финансовые приоритеты государства на следующий год, включая оборону и безопасность, устойчивость государства, социальную защиту граждан, развитие образования и здравоохранения, а также поддержку экономики.
Напомним, 8 декабря после визирования в Главном комитете глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.