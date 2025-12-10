Запланована подія 2

Зеленский подписал закон о госбюджете на 2026 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2026 год.

Как информирует Delo.ua, информация о подписании появилась 10 декабря на официальном сайте Верховной Рады в карточке соответствующего законопроекта.

Основные показатели бюджета на 2026 год:

  • Доходы: 2,918 трлн грн (на 415,3 млрд грн больше, чем в 2025 году).
  • Расходы: 4,837 трлн грн (рост на 134,5 млрд грн).
  • Необходимая внешняя поддержка: 2,079 трлн.

Приоритеты финансирования:

  • Оборона и безопасность: 2,807 трлн. грн (27,2% ВВП).
  • Ветеранская политика: 18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн).
  • Социальная защита: 468,5 млрд. грн. (+47,6 млрд. грн.).
  • Образование: 278,7 млрд грн (+79,8 млрд грн).
  • Наука: 20,1 млрд грн (+5,6 млрд грн).
  • Здравоохранение: 258,6 млрд. грн. (+38,8 млрд. грн.).
  • Поддержка ВПЛ: 72,6 млрд грн (+16,5 млрд грн).
  • Демографические программы: 24,5 млрд. грн.
  • Поддержка экономики: 51,8 млрд. грн.
  • Жилищная политика: 47 млрд грн.
  • Агросектор: 14,1 млрд грн (+4,5 млрд грн).
  • Трансферты местным бюджетам: 283,9 млрд. грн.
  • Публичные инвестиции: 111,5 млрд. грн. (+14,5 млрд. грн.).

Закон "О государственном бюджете Украины на 2026 год" определяет основные финансовые приоритеты государства на следующий год, включая оборону и безопасность, устойчивость государства, социальную защиту граждан, развитие образования и здравоохранения, а также поддержку экономики.

Напомним, 8 декабря после визирования в Главном комитете глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Автор:
Ольга Опенько