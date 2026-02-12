Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство направит 3 млрд грн на создание современных образовательных пространств в рамках НУШ

школа
Правительство направит 3 млрд грн на создание современных образовательных пространств / Depositphotos

В рамках реализации реформы "Новая украинская школа" было принято решение направить 3 млрд грн на создание современных образовательных пространств. Денежные средства будут использованы для обустройства лабораторий, STEM-классов, учебных кабинетов и ячеек предмета "Защита Украины".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Из общей суммы 1,3 млрд грн предусмотрено для гимназий, 1,2 млрд грн – для пилотных лицеев старшей профильной школы, еще 500 млн грн – на развитие ячеек "Защиты Украины". Для пилотных лицеев, работающих в дистанционном формате, в частности, в прифронтовых регионах, отдельно предусмотрена закупка техники и цифровых образовательных ресурсов.

С начала 2026 года меняется подход к модернизации школ: вместо точечного оснащения внедряется комплексное создание образовательных пространств. Такой формат предполагает системное обновление материально-технической базы, обеспечивающее качественное образование даже в условиях военного времени.

Общины смогут получить государственную субвенцию на условиях софинансирования местных бюджетов. Денежные средства будут направлены на обновление учебного, лабораторного, компьютерного и мультимедийного оборудования, а также мебели для обустройства образовательных пространств. В то же время, ремонт помещений будет осуществляться за счет местных бюджетов.

Обязательными условиями остаются открытые и прозрачные закупки в соответствии с требованиями Ukraine Facility и надлежащая отчетность об использовании средств. Подробные условия получения субвенции опубликованы на официальном сайте Министерства образования и науки Украины.

Также Кабмин принял решение о направлении 3,28 млрд грн дополнительного финансирования научным учреждениям и заведениям высшего образования по результатам государственной аттестации. Распределение средств будет впервые осуществляться по формульному механизму — в зависимости от аттестационной группы, масштабов учреждения и результативности его деятельности.

Автор:
Татьяна Гойденко