Правительство направит 3 млрд грн на создание современных образовательных пространств в рамках НУШ

В рамках реализации реформы "Новая украинская школа" было принято решение направить 3 млрд грн на создание современных образовательных пространств. Денежные средства будут использованы для обустройства лабораторий, STEM-классов, учебных кабинетов и ячеек предмета "Защита Украины".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Из общей суммы 1,3 млрд грн предусмотрено для гимназий, 1,2 млрд грн – для пилотных лицеев старшей профильной школы, еще 500 млн грн – на развитие ячеек "Защиты Украины". Для пилотных лицеев, работающих в дистанционном формате, в частности, в прифронтовых регионах, отдельно предусмотрена закупка техники и цифровых образовательных ресурсов.

С начала 2026 года меняется подход к модернизации школ: вместо точечного оснащения внедряется комплексное создание образовательных пространств. Такой формат предполагает системное обновление материально-технической базы, обеспечивающее качественное образование даже в условиях военного времени.

Общины смогут получить государственную субвенцию на условиях софинансирования местных бюджетов. Денежные средства будут направлены на обновление учебного, лабораторного, компьютерного и мультимедийного оборудования, а также мебели для обустройства образовательных пространств. В то же время, ремонт помещений будет осуществляться за счет местных бюджетов.

Обязательными условиями остаются открытые и прозрачные закупки в соответствии с требованиями Ukraine Facility и надлежащая отчетность об использовании средств. Подробные условия получения субвенции опубликованы на официальном сайте Министерства образования и науки Украины.

Также Кабмин принял решение о направлении 3,28 млрд грн дополнительного финансирования научным учреждениям и заведениям высшего образования по результатам государственной аттестации. Распределение средств будет впервые осуществляться по формульному механизму — в зависимости от аттестационной группы, масштабов учреждения и результативности его деятельности.