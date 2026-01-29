Запланована подія 2

Тесты за считанные минуты: "Мрія" автоматизирует работу учителей с помощью ИИ

учитель
"Мрія" запустила ИИ-генератор тестов для учителей / Depositphotos

Образовательный геймченджер "Мрія" внедрила инновационную технологию для автоматизации работы учителей - ИИ-генератор тестов, позволяющий педагогам создавать уникальные задачи.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

ШИ-генератор тестов для учителей

Теперь педагоги смогут создавать уникальные задачи для контрольных и домашних работ всего за несколько минут, вместо того чтобы тратить время на поиск материалов и тестов в разных инструментах, отмечает пресс-служба.

Команда "Мрії" обработала более 1300 учебников для 1-11 классов и учла методические рекомендации Министерства образования и науки, чтобы научить систему создавать задачи на высоком уровне.

Что известно о "Мрії"

"Мрія" - это единственная государственная образовательная экосистема для учащихся, родителей и учителей, которая открывает доступ к персонализированному обучению, упрощает администрирование процесса и поддерживает детей в их развитии.

"Мрія" реализуется Минцифрой и МОН при поддержке Швейцарии через программу EGAP. "Мрія" обеспечивает удобное мобильное приложение для учащихся и родителей, что позволяет организовать обучение, следить за результатами и ставить образовательные цели. Для родителей "Мрія" предоставляет инструменты для мониторинга прогресса ребенка, поддержки его развития и взаимодействия через полезные советы и материалы.

Для учителей и школьных администраций это вебпортал, который уменьшает бюрократию и автоматизирует рутинные задачи.

"Мрія" также поддерживает внешкольное образование, предлагая более 6 000 кружков и секций по разным интересам.

Напомним, в прошлом году Кабмин принял изменения в постановление, которое превратит приложение "Мрія" в единую образовательную экосистему, которая будет сопровождать ребенка от первых шагов в садике до завершения школы.

Автор:
Ольга Опенько