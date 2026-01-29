Тести за лічені хвилини: "Мрія" автоматизує роботу вчителів за допомогою ШІ

Освітній геймченджер “Мрія” впровадила інноваційну технологію для автоматизації роботи вчителів - ШІ-генератор тестів, який дозволяє освітянам створювати унікальні завдання.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

ШІ-генератор тестів для учителів

Тепер педагоги зможуть створювати унікальні завдання для контрольних та домашніх робіт всього за кілька хвилин, замість того, щоб витрачати час на пошук матеріалів та тестів у різних інструментах, наголошує пресслужба.

Команда "Мрії" обробила понад 1300 підручників для 1–11 класів і врахувала методичні рекомендації Міністерства освіти і науки, щоб навчити систему створювати завдання на високому рівні.

Що відомо про "Мрію"

"Мрія" - це єдина державна освітня екосистема для учнів, батьків і вчителів, яка відкриває доступ до персоналізованого навчання, спрощує адміністрування процесу та підтримує дітей у їхньому розвитку.

"Мрія" реалізується Мінцифрою та МОН за підтримки Швейцарії через програму EGAP. "Мрія" забезпечує зручний мобільний застосунок для учнів і батьків, що дозволяє організувати навчання, слідкувати за результатами та ставити освітні цілі.

Для батьків "Мрія" надає інструменти для моніторингу прогресу дитини, підтримки її розвитку та взаємодії через корисні поради і матеріали.

Для вчителів і шкільних адміністрацій - це вебпортал, що зменшує бюрократію та автоматизує рутинні завдання.

"Мрія" також підтримує позашкільну освіту, пропонуючи більше 6 000 гуртків і секцій за різними інтересами.

Нагадаємо, в в минулому році Кабмін ухвалив зміни до постанови, які перетворять застосунок "Мрію" на єдину освітню екосистему, що супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до завершення школи.