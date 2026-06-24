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130 академических лицеев получат деньги на современные лаборатории: отобраны заведения в 22 областях

школа, ученики
Лицеи получат деньги на современные лаборатории / Freepik

Будущие профильные академические лицеи получат государственные средства для обновления лабораторий естественных наук, STEM-лабораторий и учебных кабинетов. Комиссия Министерства образования и науки отобрала по рейтинговой системе 130 учебных заведений в 22 областях страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За счет субвенции общины смогут приобрести:

  • оборудование для экспериментов;
  • мультимедийные средства;
  • мебель для оснащения учебных помещений.

Проведение ремонтных работ в зданиях будет финансироваться за счет местных бюджетов.

"Обустройство современных образовательных пространств является важной составляющей изменений в профильной старшей школе... Когда у школы есть современные лаборатории, STEM-пространства и оборудование для экспериментов, она становится местом, где рождается интерес, критическое мышление и способность находить решения", — отметил министр образования Оксен Лесной.

В настоящее время правительство перечислило более 459 миллионов гривен для первых 85 учебных заведений. Остальные отобранные учреждения получат финансирование в ближайшее время. При оценке заявок от общин учитывали:

  • уровень дефицита современной образовательной инфраструктуры;
  • способность заведения использовать учебные пространства;
  • успешный опыт реализации предыдущих проектов в естественном и математическом направлениях.

В 2026 году на обновление инфраструктуры школ выделено 3,2 миллиарда гривен. Эти средства распределили по следующим направлениям:

  • 1,2 миллиарда гривен - для пилотных лицеев, внедряющих профильную старшую школу;
  • 1,3 миллиарда гривен – на обновление образовательных пространств в гимназиях;
  • 700 миллионов гривен – на создание современных кабинетов в будущих академических лицеях, которые войдут в сеть профильной старшей школы с 2027 года.

Напомним, в апреле Кабмин утвердил порядок предоставления 700 млн грн субвенции на создание современных образовательных сред в школах.

Автор:
Татьяна Ковальчук