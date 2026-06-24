Ілон Маск втратив статус трильйонера після обвалу акцій SpaceX

Статки Ілона Маска опустилися нижче позначки в $1 трлн після різкого падіння акцій SpaceX і Tesla на тлі масштабного розпродажу технологічних компаній. За оцінками Bloomberg, капітал найбагатшої людини світу наразі становить $957 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

На початку червня Маск ненадовго став першим у світі трильйонером після IPO SpaceX, яке оцінило компанію більш ніж у $2 трлн. Однак за останні дні акції космічної компанії втратили понад 30% від свого пікового значення.

У вівторок папери SpaceX закрилися на рівні $156 за акцію проти внутрішньоденного максимуму $225, зафіксованого 16 червня. Водночас акції Tesla також опинилися під тиском через загальний спад у технологічному секторі.

Причиною розпродажу стали побоювання інвесторів щодо перегріву ринку штучного інтелекту та перспектив подальшого підвищення процентних ставок.

Додатковий тиск на котирування SpaceX створюють сумніви аналітиків щодо оцінки компанії та її довгострокових проєктів, серед яких космічні дата-центри та колонізація Марса. Ринок також уважно стежить за майбутнім завершенням періоду блокування акцій, після якого ранні інвестори отримають можливість продавати свої пакети.

Згідно з документами компанії, поданими перед IPO, SpaceX завершила 2025 рік зі збитком $4,9 млрд, а її напрямок, пов'язаний зі штучним інтелектом, накопичив капітальні витрати на $12,7 млрд.

Попри падіння котирувань, SpaceX залишається головним активом Маска. Його частка в компанії оцінюється у $744 млрд, що становить майже 80% загального статку бізнесмена. Ще близько $158 млрд припадає на пакет акцій Tesla.

Водночас навіть після втрати статусу трильйонера Маск із великим відривом залишається найбагатшою людиною світу. Його статки майже на $660 млрд перевищують капітал співзасновника Google Ларрі Пейджа, який посідає друге місце у рейтингу.

Нагадаємо, 12 червня після рекордного виходу компанії SpaceX на біржу статки бізнесмена Ілона Маска перевищили один трильйон доларів, що зробило його першою людиною в історії, чий капітал досягнув такої позначки.