SpaceX готує дебютний випуск облігацій на 20 мільярдів доларів для фінансування ШІ

Аерокосмічна компанія SpaceX планує вперше в своїй історії здійснити публічний випуск інвестиційних облігацій. За рахунок цього боргового інструменту компанія розраховує залучити щонайменше 20 млрд доларів, які будуть спрямовані на фінансування її масштабних амбіцій у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Організацією переговорів із потенційними інвесторами займаються найбільші фінансові інститути Волл-стріт, серед яких Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase & Co. та Morgan Stanley. Очікується, що інвесторам запропонують папери з терміном погашення від 5 до 30 років.

Цей крок є досить нетиповим для ринку висококласних облігацій, оскільки зазвичай інвестори кредитують стабільні компанії з чіткими фінансовими показниками. Натомість SpaceX наразі залишається нерентабельною, а за прогнозами агентства S&P Global Ratings, компанія витрачатиме більше грошей, ніж зароблятиме, щонайменше до 2029 року.

Проте компанія має вагомий аргумент — понад 100 млрд доларів живих грошей та еквівалентів на своїх рахунках, накопичених зокрема завдяки нещодавньому рекордному IPO на 75 млрд доларів, яке зробило Ілона Маска першим у світі трильйонером.

Потужні ШІ-контракти як гарантія для інвесторів

Провідні рейтингові агентства вже присвоїли боргу SpaceX інвестиційний рівень у категорії BBB, що на три ступені вище за так звану "сміттєву" зону. Збереження цього статусу є пріоритетом для керівництва компанії. Замість подальшого розмивання часток акціонерів через випуск нових акцій, фінансовий директор Брет Джонсен та президент Гвінн Шотвелл планують покривати дефіцит грошових потоків саме через боргові ринки.

Головним драйвером майбутніх прибутків SpaceX розглядає саме сферу штучного інтелекту. Наразі компанія вже забезпечила собі великі контракти:

Угоди загальною вартістю близько 75 млрд доларів на надання обчислювальних потужностей для Google та стартапу Anthropic PBC.

Багатомільярдний контракт на забезпечення обчислювальними ресурсами розробника штучного інтелекту Reflection AI.

Додатковими факторами надійності для інвесторів залишаються успішне функціонування глобальної мережі супутникового інтернету Starlink, а також стратегічний статус SpaceX як головного пускового підрядника для NASA та Міністерства оборони США. Проте аналітики Oppenheimer & Co. прогнозують, що для реалізації всіх задумів компанії її чистий борг до 2031 року може зрости до безпрецедентних 400 млрд доларів.

Нагадаємо, акції SpaceX впали після ажіотажу навколо історичного IPO. Ринкові котирування ракетно-технологічної імперії Ілона Маска знизилися на понад 6% за один день, коли перша хвиля емоцій інвесторів вщухла. Попри це падіння, папери компанії все одно продовжують торгуватися значно вище ціни первинного розміщення.