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SpaceX готовит дебютный выпуск облигаций на 20 миллиардов долларов для финансирования ИИ

SpaceX
SpaceX готовит дебютный выпуск облигаций на 20 миллиардов долларов для финансирования ИИ / Unsplash

Аэрокосмическая компания SpaceX планирует впервые в своей истории осуществить публичный выпуск инвестиционных облигаций. За счет этого долгового инструмента компания рассчитывает привлечь не менее 20 млрд долларов, которые будут направлены на финансирование масштабных амбиций в сфере искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Организацией переговоров с потенциальными инвесторами занимаются крупнейшие финансовые институты Уолл-стрит, среди которых Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley. Ожидается, что инвесторам предложат бумаги со сроком погашения от 5 до 30 лет.

Этот шаг достаточно нетипичен для рынка высококлассных облигаций, поскольку обычно инвесторы кредитуют стабильные компании с четкими финансовыми показателями. SpaceX пока остается нерентабельной, а по прогнозам агентства S&P Global Ratings, компания будет тратить больше денег, чем будет зарабатывать, по меньшей мере до 2029 года.

Однако у компании есть весомый аргумент — более 100 млрд долларов живых денег и эквивалентов на своих счетах, накопленных в частности благодаря недавнему рекордному IPO на 75 млрд долларов, которое сделала Илона Маска первым в мире триллионером.

Мощные ИИ-контракты как гарантия для инвесторов

Ведущие рейтинговые агентства уже присвоили долгу SpaceX инвестиционный уровень в категории BBB, что на три ступени выше так называемой "мусорной" зоны. Сохранение этого статуса является приоритетом руководства компании. Вместо дальнейшего размывания долей акционеров из-за выпуска новых акций, финансовый директор Брет Джонсен и президент Гвинн Шотвелл планируют покрывать дефицит денежных потоков именно из-за долговых рынков.

Главным драйвером будущих прибылей SpaceX рассматривает именно сферу искусственного интеллекта. Пока компания уже обеспечила себе большие контракты:

  • Сделки общей стоимостью около 75 млрд. долларов на предоставление вычислительных мощностей для Google и стартапа Anthropic PBC.
  • Многомиллиардный контракт на обеспечение вычислительными ресурсами разработчика искусственного интеллекта Reflection AI.

Дополнительными факторами надежности для инвесторов остаются успешное функционирование глобальной сети спутникового Интернет Starlink, а также стратегический статус SpaceX как главного пускового подрядчика для NASA и Министерства обороны США. Однако аналитики Oppenheimer&Co. прогнозируют, что для реализации всех замыслов компании ее чистый долг к 2031 году может возрасти до беспрецедентных 400 млрд долларов.

Напомним, акции SpaceX упали после ажиотажа вокруг исторического IPO. Рыночные котировки ракетно-технологической империи Илона Маска снизились более чем на 6% за один день, когда первая волна эмоций инвесторов утихла. Несмотря на это падение, бумаги компании все равно продолжают торговаться значительно выше цены первоначального размещения.

Автор:
Максим Кольц