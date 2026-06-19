Акции SpaceX упали после ажиотажа вокруг исторического IPO

Акции компании SpaceX снизились более чем на 6% на торгах в четверг, поскольку ажиотаж после недавнего первоначального публичного размещения, который ненадолго вывел ракетно-технологическую империю Илона Маска в пятерку самых дорогих компаний мира, начал утихать.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

К закрытию торгов падение акций составило 6,5%, остановившись на отметке 178,50 доллара, после снижения почти на 5% во время предыдущей сессии. Несмотря на это, текущая стоимость бумаг все еще остается более чем на 30% выше стартовой цены размещения, которая составляла 135 долларов. Из-за этого падение рыночной капитализации компании, достигавшей 2,52 триллиона долларов, сократилось более чем на 150 млрд долларов.

Как отмечают финансовые аналитики, учитывая исторические масштабы этого IPO и стремительный начальный рост, фиксация прибыли инвесторами является вполне ожидаемым явлением. Коррекция рынка затронула и другие американские космические предприятия. В частности, бумаги Rocket Lab и Planet Labs просели примерно на 3%, в то время как акции AST SpaceMobile и Intuitive Machines упали на 7% и 3% соответственно.

Риски волатильности и большие ИИ-амбиции

По данным аналитической компании Vanda Research, розничные инвесторы агрессивно скупали акции SpaceX в течение первых трех сессий после выхода на биржу, обеспечив чистый приток капитала на сумму свыше 300 млн долларов. Однако уже в четверг активность существенно снизилась. Портфельные менеджеры предупреждают, что из-за относительно небольшого объема акций в свободном обращении и сверхвысокой оценки бизнеса инвесторам следует готовиться к длительной волатильности на начальном этапе жизни SpaceX как публичной компании.

Оценка стоимости компании превысила 2 триллиона долларов после ее дебюта на бирже Nasdaq на прошлой неделе. Стремительный рост первых дней сменился падением, когда инвесторы начали более тщательно анализировать, оправдана ли столь высокая капитализация, учитывая очень затратную стратегию компании в сфере искусственного интеллекта.

В частности, компания официально объявила о покупке за 60 млрд долларов в акциях стартапа Anysphere, создавшего популярный ИИ-ассистент для программирования Cursor. Этот шаг направлен на завоевание позиций на рынке корпоративных инструментов искусственного интеллекта. Кроме того, по данным источников, банкиры SpaceX уже готовят встречи с инвесторами для обсуждения выпуска облигаций минимум на 20 млрд долларов, чтобы профинансировать дальнейшую масштабную экспансию в области ИИ.

Напомним, капитализация SpaceX превысила $2 триллиона во время исторического дебюта на бирже. Акции аэрокосмической компании стремительно выросли на 19% в первый день торгов на американской площадке Nasdaq. Этот скачок увеличил рыночную стоимость предприятия до 2,1 триллиона долларов, что вывело SpaceX на шестое место по стоимости среди компаний в США и зафиксировало новый рекорд на мировом финансовом рынке.