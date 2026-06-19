Акції SpaceX впали після ажіотажу навколо історичного IPO

Акції компанії SpaceX знизилися на понад 6% на торгах у четвер, оскільки ажіотаж після нещодавнього первинного публічного розміщення, який ненадовго вивів ракетно-технологічну імперію Ілона Маска до п'ятірки найдорожчих компаній світу, почав вщухати.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

На момент закриття торгів падіння акцій склало 6,5%, зупинившись на позначці 178,50 долара, після зниження майже на 5% під час попередньої сесії. Попри це, поточна вартість паперів усе ще залишається на понад 30% вищою за стартову ціну розміщення, яка становила 135 доларів. Через це падіння ринкова капіталізація компанії, що сягала 2,52 трильйона доларів, скоротилася більш ніж на 150 млрд доларів.

Як зазначають фінансові аналітики, з огляду на історичні масштаби цього IPO та стрімке початкове зростання, фіксація прибутку інвесторами є цілком очікуваним явищем. Корекція ринку торкнулася й інших американських космічних підприємств. Зокрема, папери Rocket Lab та Planet Labs просіли приблизно на 3%, тоді як акції AST SpaceMobile та Intuitive Machines впали на 7% і 3% відповідно.

Ризики волатильності та великі ШІ-амбіції

За даними аналітичної компанії Vanda Research, роздрібні інвестори агресивно скуповували акції SpaceX протягом перших трьох сесій після виходу на біржу, забезпечивши чистий приплив капіталу на суму понад 300 млн доларів. Проте вже у четвер активність суттєво знизилася. Портфельні менеджери попереджають, що через відносно невеликий обсяг акцій у вільному обігу та надвисоку оцінку бізнесу, інвесторам варто готуватися до тривалої волатильності на початковому етапі життя SpaceX як публічної компанії.

Оцінка вартості компанії перевищила 2 трильйони доларів після її дебюту на біржі Nasdaq минулого тижня. Стрімке зростання перших днів змінилося падінням, коли інвестори почали ретельніше аналізувати, чи виправдана така висока капіталізація з огляду на дуже витратну стратегію компанії у сфері штучного інтелекту.

Зокрема, компанія офіційно оголосила про купівлю за 60 млрд доларів в акціях стартапу Anysphere, який створив популярний ШІ-асистент для програмування Cursor. Цей крок спрямований на завоювання позицій на ринку корпоративних інструментів штучного інтелекту. Крім того, за даними джерел, банкіри SpaceX уже готують зустрічі з інвесторами для обговорення випуску облігацій щонайменше на 20 млрд доларів, щоб профінансувати подальшу масштабну експансію в галузі ШІ.

Нагадаємо, капіталізація SpaceX перевищила $2 трильйони під час історичного дебюту на біржі. Акції аерокосмічної компанії стрімко зросли на 19% у перший день торгів на американському майданчику Nasdaq. Цей стрибок збільшив ринкову вартість підприємства до 2,1 трильйона доларів, що вивело SpaceX на шосте місце за вартістю серед компаній у США та зафіксувало новий рекорд на світовому фінансовому ринку.