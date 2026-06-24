Илон Маск потерял статус триллионера после обвала акций SpaceX

Состояние Илона Маска опустилось ниже отметки в $1 трлн после резкого падения акций SpaceX и Tesla на фоне масштабной распродажи технологических компаний. По оценкам Bloomberg, капитал самого богатого человека мира составляет $957 млрд.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

В начале июня Маск ненадолго стал первым в мире триллионером после IPO SpaceX, которое оценило компанию более чем в $2 трлн. Однако за последние дни акции космической компании потеряли более 30% своего пикового значения.

Во вторник бумаги SpaceX закрылись на уровне $156 за акцию против внутридневного максимума $225, зафиксированного 16 июня. В то же время акции Tesla также оказались под давлением из-за всеобщего спада в технологическом секторе.

Причиной распродажи стали опасения инвесторов по поводу перегрева рынка искусственного интеллекта и перспектив дальнейшего повышения процентных ставок.

Дополнительное давление на котировки SpaceX создают сомнения аналитиков в оценке компании и ее долгосрочных проектах, среди которых космические дата-центры и колонизация Марса. Рынок также внимательно следит за предстоящим завершением периода блокирования акций, после которого ранние инвесторы получат возможность продавать свои пакеты.

Согласно документам компании, поданным перед IPO, SpaceX завершила 2025 год с убытком $4,9 млрд, а ее направление, связанное с искусственным интеллектом, накопило капитальные затраты на $12,7 млрд.

Несмотря на падение котировок, SpaceX остается основным активом Маска. Его доля в компании оценивается в $744 млрд, что составляет почти 80% общего состояния бизнесмена. Еще около $158 млрд приходится на пакет акций Tesla.

В то же время, даже после потери статуса триллионера Маск с большим отрывом остается самым богатым человеком мира. Его состояние почти на $660 млрд превышает капитал соучредителя Google Ларри Пейджа, занимающего второе место в рейтинге.

Напомним, 12 июня после рекордного выхода компании SpaceX на биржу состояние бизнесмена Илона Маска превысило один триллион долларов, что сделало его первым человеком в истории, чей капитал достиг такой отметки.