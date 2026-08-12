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Рівень бідності в Україні фактично подвоївся за чотири роки: на чому економлять українці

Рівень бідності в Україні фактично подвоївся
Рівень бідності в Україні фактично подвоївся / Depositphotos

У 2025 році 41,6% українців жили за межею бідності, а порівняно з 2021 роком її рівень фактично подвоївся. Такі дані містяться у дослідженні Світового банку "Listening to Ukraine".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За наведеними ним даними, наприкінці 2025 року 35,4% українських сімей харчувалися обмеженим набором продуктів.

Крім того, лише 53% родин, яким були потрібні ліки, змогли придбати їх у повному обсязі. Основною причиною недоступності необхідних препаратів була їхня вартість.

Складною залишається і ситуація з працевлаштуванням окремих груп населення. За даними дослідження, роботу мають лише 17% людей із серйозними функціональними обмеженнями. Серед ветеранів кожен четвертий втратив роботу, що більш ніж удвічі перевищує показник серед людей без такого статусу.

Гетманцев також звернув увагу на законопроєкт №14191, який передбачає зміни у підтримці сімей, що виховують дітей з інвалідністю, та осіб з інвалідністю з дитинства. Йдеться, зокрема, про збільшення виплат, комплексний супровід та соціальні послуги.

Водночас він зазначив, що окремий законопроєкт не вирішить проблему бідності, і серед інших напрямів назвав доступність ліків, працевлаштування ветеранів та підвищення рівня життя.

Додамо, Державна служба статистики розпочинає проведення обстеження доходів і умов життя (EU-SILC) українців, яке тривало до червня цього року. Обстеження базується на методології, затвердженій Євростатом, і є унікальним джерелом інформації для оцінки рівня життя населення та аналізу ситуації з бідністю в Україні та регіонах.

Автор:
Тетяна Гойденко

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