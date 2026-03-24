В Україні розпочинають обстеження доходів і умов життя українців: навіщо це потрібно

У березні 2026 року Державна служба статистики розпочинає проведення обстеження доходів і умов життя (EU-SILC) українців, яке триватиме до червня цього року.

Зазначається, що обстеження базується на методології, затвердженій Євростатом, і є унікальним джерелом інформації для оцінки рівня життя населення та аналізу ситуації з бідністю в Україні та регіонах.

Отримані дані допоможуть державі ухвалювати виважені й обґрунтовані рішення щодо, зокрема:

соціального захисту різних соціально-демографічних груп населення,

запобігання розвитку процесів бідності,

міжнародним партнерам – щодо підтримки українців у відновленні країни.

Про дослідження

У Держстаті повідомляють, що мета обстеження - отримати об’єктивну інформацію про умови життя, матеріальне становище родин, а також рівень бідності різних соціально-демографічних груп населення.

"Жодні адміністративні дані чи реєстри не дають повної картини - вони фіксують формальні показники, але не відповідають на питання, як живуть українські родини, з якими викликами стикаються та як оцінюють якість свого життя. Саме тому ми збираємо інформацію безпосередньо від людей", - пояснив голова Держстату Арсен Макарчук.

До вибірки включено понад 18 тис. домогосподарств у 22 регіонах України (за винятком тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій). Кожне домогосподарство, відібране для опитування, є унікальним, важливим для обстеження і не може бути замінене іншим.

До випадково відібраних домогосподарств завітає офіційний працівник органу Держстату - фахівець з інтерв'ювання, який покаже службове посвідчення та документ, що підтверджує його особу.

Для участі можна обрати один із трьох способів: особисте інтерв’ю під час візиту фахівця з інтерв’ювання, телефонне опитування або самостійне заповнення онлайн-анкети на порталі stat.gov.ua.

Участь в опитуванні є добровільною, а конфіденційність відповідей - гарантованою. Як підкреслили у Держстаті, отримані дані знеособлюються і не містять персональних ідентифікаторів. Жодних банківських реквізитів, паролів або сум на рахунках не запитують. Також результати не використовуються для перевірок чи оподаткування.

Майже третина українців живе за межею бідності

Через повномасштабне вторгнення Росії кількість українців, які живуть за межею бідності, збільшилася на 1,8 мільйона, що становить приблизно 29% від загальної кількості населення. Про це йдеться у звіті Світового банку.

Зазначається, що близько 9 мільйонів українців минулого року жили в бідності. Загальна чисельність населення країни зараз оцінюється приблизно в 32 мільйони.

Зростання рівня бідності було спричинене зниженням зайнятості, оскільки більше п’ятої частини дорослих, які працювали до війни, втратили роботу.

Крім того, майже чверть українців не мають достатньо грошей, щоб купити продукти харчування, хоча відновлення економічного зростання та уповільнення інфляції допомогли покращити продовольчу безпеку.