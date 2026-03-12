Держстат починає публікувати індекс цін на імпорт: що це дає бізнесу

Державна служба статистики України починає оприлюднювати новий статистичний показник – індекс цін на імпорт (ІЦІ). Це допоможе бізнесу орієнтуватися щодо вартості імпортних ресурсів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Держстат.

Індекс цін на імпорт показує, як змінюються ціни на товари, які Україна купує за кордоном. Він допомагає зрозуміти, як світові ціни впливають на витрати компаній, собівартість виробництва та інфляцію в країні.

Для держави це важливий інструмент для аналізу економіки, для бізнесу – орієнтир цін на імпортні ресурси, а для аналітиків – додаткове джерело даних для прогнозів.

Запровадження індексу є частиною гармонізації української статистики зі стандартами ЄС та забезпечує міжнародну зіставність економічних показників.

У першій публікації індекс розраховано для продукції переробної промисловості, зокрема продуктів харчування, машин, обладнання, хімічної продукції та транспортних засобів, які формують основну частку імпорту України.

Нагадаємо, що 10 березня 2026 року відбулося засідання Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, де було ухвалено рішення про захист внутрішнього ринку від недобросовісного імпорту: розпочато нові антидемпінгові розслідування та продовжено дію низки захисних заходів.