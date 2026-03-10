Україна посилює захист внутрішнього ринку від недобросовісного імпорту: які рішення прийнято

10 березня 2026 року відбулося засідання Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, де було ухвалено рішення про захист внутрішнього ринку від недобросовісного імпорту: розпочато нові антидемпінгові розслідування та продовжено дію низки захисних заходів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Якщо імпортний товар заходить в Україну за штучно заниженою ціною і це створює ризики для українських виробників, держава може застосувати інструменти торговельного захисту. Водночас усі такі рішення ухвалюються виключно на основі детального економічного аналізу та відповідно до правил міжнародної торгівлі", — зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Комісія ухвалила низку важливих рішень:

розпочато нові антидемпінгові розслідування щодо імпорту в Україну сталевих прутків та кутиків походженням з Турецької Республіки, а також зварювального обладнання походженням з Китаю;

продовжено дію захисних заходів стосовно газобетонних блоків походженням з Білорусі та виробів із чорних металів без електричної ізоляції походженням з Китаю;

продовжено строк проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту кабельно-провідникової продукції з низки країн.

За даними відомства, на початок березня 2026 року в Україні діє 29 заходів захисту, які виконують роль "торговельного щита" для національних галузей. Рекомендації щодо запровадження мит ґрунтуються на доведенні чотирьох юридичних фактів: наявності демпінгу, істотної шкоди для виробника, причинно-наслідкового зв'язку та врахування загальнонаціонального інтересу.

"Захист внутрішнього ринку є питанням збереження національного товаровиробника, робочих місць та економічної стійкості держави", — наголосили у міністерстві.

Усі процедури відповідають правилам Світової організації торгівлі СОТ, які, забезпечують прогнозованість для інвесторів та промислову безпеку країни.

Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 21 травня 2025 року ухвалила низку важливих рішень для захисту українських виробників від нечесної зовнішньої конкуренції. Уряд зосередив зусилля на продовженні антидемпінгових заходів та ініціюванні нових розслідувань щодо потенційно шкідливого імпорту.