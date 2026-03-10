Украина усиливает защиту внутреннего рынка от недобросовестного импорта: какие решения приняты

10 марта 2026 года состоялось заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, где было принято решение о защите внутреннего рынка от недобросовестного импорта: начаты новые антидемпинговые расследования и продолжено действие ряда защитных мер.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

"Если импортный товар заходит в Украину по искусственно заниженной цене и это создает риски для украинских производителей, государство может применить инструменты торговой защиты. В то же время все такие решения принимаются исключительно на основе детального экономического анализа и в соответствии с правилами международной торговли", - отметил замминистра Виталий Киндратив.

Комиссия приняла ряд важных решений:

начаты новые антидемпинговые расследования по импорту в Украину стальных прутков и углов происхождением из Турецкой Республики, а также сварочного оборудования происхождением из Китая;

продолжено действие защитных мер по газобетонным блокам происхождением из Беларуси и изделий из черных металлов без электрической изоляции происхождением из Китая;

продлен срок проведения антидемпингового расследования по импорту кабельно-проводниковой продукции из ряда стран.

По данным ведомства, на начало марта 2026 года в Украине действует 29 мер защиты, выполняющих роль "торгового щита" для национальных отраслей. Рекомендации по введению таможенных пошлин основываются на доказывании четырех юридических фактов: наличия демпинга, существенного ущерба для производителя, причинно-следственной связи и учета общенационального интереса.

"Защита внутреннего рынка является вопросом сохранения национального товаропроизводителя, рабочих мест и экономической устойчивости государства", - отметили в министерстве.

Все процедуры соответствуют правилам Всемирной торговой организации, которые обеспечивают прогнозируемость для инвесторов и промышленную безопасность страны.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле 21 мая 2025 приняла ряд важных решений для защиты украинских производителей от нечестной внешней конкуренции. Правительство сосредоточило усилия на продолжении антидемпинговых мер и инициировании новых расследований по потенциально вредному импорту.