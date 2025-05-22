- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина продлила действие антидемпинговых пошлин еще на пять лет: какого импорта касается
Межведомственная комиссия по международной торговле 21 мая 2025 г. приняла ряд важных решений для защиты украинских производителей от нечестной внешней конкуренции. Правительство сосредоточило усилия на продолжении антидемпинговых мер и инициировании новых расследований по потенциально вредному импорту.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
По словам Министерства экономики Украины Юлии Свириденко, поддержка украинского бизнеса является безусловным приоритетом правительственной политики, особенно в условиях усиленной экономической конкуренции и войны. Она призвала производителей не игнорировать факты недобросовестного импорта и обращаться в Министерство экономики для инициирования расследований.
"Украина придерживается принципов открытости, но готова защищать свой рынок в соответствии с правилами Всемирной торговой организации. Если вы производитель и сталкиваетесь с агрессивной нерыночной конкуренцией, обращайтесь в министерство экономики", — подчеркнула Свириденко.
Основные решения межведомственной комиссии
Продление антидемпинговых пошлин на 5 лет: на импорт цемента из Молдовы, России и Белоруссии (при этом ввоз цемента из России уже запрещен согласно правительственному постановлению № 426 от 9 апреля 2022 г.); импорт металлопроката с антикоррозионным покрытием из России и Китая.
Новые антидемпинговые расследования Комиссия приступила к расследованию импорта кабельно-проводниковой продукции из Азербайджана, Узбекистана и Турции.
Просмотр действующих мер. Комиссия решила пересмотреть защитные пошлины, срок действия которых истекает. Речь идет об импорте из Китая стальных бесшовных труб и изделий из черных металлов без электроизоляции кроме изделий из нержавеющей стали и продукции для авиации.
Заметим, что межведомственная комиссия по международной торговле — это ключевой государственный орган, который занимается оперативным реагированием на внешнеэкономические вызовы. Ее задача – обеспечение честных условий для украинского бизнеса и реагирование на недобросовестные торговые практики других стран. В ее компетенцию входит начало расследований, внедрение или отмена защитных пошлин, а также ответ на дискриминационные действия по украинскому экспорту.
Также Украина ввела предыдущие антидемпинговые меры сроком на четыре месяца по импорту радиаторов для отопления происхождением из Турции и Китая.