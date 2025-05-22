Україна продовжила дію антидемпінгових мит ще на п’ять років: якого імпорту стосується

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 21 травня 2025 року ухвалила низку важливих рішень для захисту українських виробників від нечесної зовнішньої конкуренції. Уряд зосередив зусилля на продовженні антидемпінгових заходів та ініціюванні нових розслідувань щодо потенційно шкідливого імпорту.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, підтримка українського бізнесу є безумовним пріоритетом урядової політики, особливо в умовах посиленої економічної конкуренції та війни. Вона закликала виробників не ігнорувати факти недобросовісного імпорту та звертатися до Міністерства економіки для ініціювання розслідувань.

"Україна дотримується принципів відкритості, але готова захищати свій ринок відповідно до правил Світової організації торгівлі. Якщо ви виробник і стикаєтесь з агресивною неринковою конкуренцією, звертайтесь до міністерства економіки", – наголосила Свириденко.

Основні рішення міжвідомчої комісії

Продовження антидемпінгових мит на 5 років: на імпорт цементу з Молдови, Росії та Білорусі (при цьому ввезення цементу з Росії вже заборонене згідно з урядовою постановою № 426 від 9 квітня 2022 року); на імпорт металопрокату з антикорозійним покриттям з Росії та Китаю.

Нові антидемпінгові розслідування. Комісія розпочала розслідування щодо імпорту кабельно-провідникової продукції з Азербайджану, Узбекистану та Туреччини. Мета — з’ясувати, чи не реалізуються ці товари на українському ринку за демпінговими цінами, що може негативно впливати на українських виробників.

Перегляд чинних заходів. Комісія вирішила переглянути захисні мита, термін дії яких спливає. Мова йде про імпорт із Китаю сталевих безшовних труб і виробів з чорних металів без електроізоляції, крім виробів із нержавіючої сталі та продукції для авіації.

Зауважимо, міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі — це ключовий державний орган, який займається оперативним реагуванням на зовнішньоекономічні виклики. Її завдання — забезпечення чесних умов для українського бізнесу та реагування на недобросовісні торговельні практики інших країн. До її компетенції входить започаткування розслідувань, впровадження або скасування захисних мит, а також відповідь на дискримінаційні дії щодо українського експорту.

Також Україна запровадила попередні антидемпінгові заходи терміном на чотири місяці щодо імпорту радіаторів для опалення походженням з Туреччини та Китаю.