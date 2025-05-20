Тарас Качка розповів, що буде з експортом після завершення режиму вільної торгівлі з ЄС

З 6 червня припиняється дія автономних торговельних заходів, які тимчасово відкрили для українських товарів ринок ЄС без квот та мит. Через це Україна може повернутися до умов торгівлі з ЄС, які діяли до повномасштабного вторгнення.

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Про це повідомив Заступник Міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", організованому компанією "Ілляшев та Партнери", передає кореспондент Delo.ua.

Качка підкреслив, що українська сторона робить усе можливе, аби уникнути різких змін у торгівлі після цієї дати. Водночас він зазначив, що перехід до нового етапу взаємодії з ЄС передбачено ще минулого року. Йдеться про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі, що має стати основою для оновлення торговельних умов між сторонами.

За словами урядовця, хоч торгівля з ЄС і залишається важливою сферою співпраці, вона не така гармонійна, як інші напрямки. Утім, навіть базові умови, які діяли до 2022 року, все ще дозволяють вільну торгівлю більшістю промислових товарів.

"Принаймні на час, поки ми будемо домовлятися щодо нових параметрів лібералізації торгівлі цими товарами, які вже були повністю лібералізовані, в нас не буде проблем з доступом на ринок Європейського Союзу", - запевнив Качка.

У той же час українські аграрії занепокоєні можливим поверненням жорстких квот на продукцію, які передбачає чинна редакція Угоди. Наприклад, знову може бути введено обмеження на експорт біоетанолу (100 тис. тонн) та на низку чутливих агропозицій. Через це активно ведуться переговори з Єврокомісією про перегляд квот, однак часу до 6 червня залишається обмаль.

Щодо металургійної продукції, то тут Європарламент вже схвалив рішення, що дозволяє зберегти пільговий режим імпорту з України навіть після припинення дії Угоди про вільну торгівлю.