Тарас Качка рассказал, что будет с экспортом после завершения режима свободной торговли с ЕС

С 6 июня прекращается действие автономных торговых мер, временно открывших для украинских товаров рынок ЕС без квот и пошлин, поэтому Украина может вернуться к условиям торговли с ЕС, которые действовали до полномасштабного вторжения.

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Об этом сообщил Заместитель Министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка во время конференции "Торговые войны: искусство защиты", организованной компанией "Ильяшев и Партнеры", передает корреспондент Delo.ua.

Качка подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное во избежание резких изменений в торговле после этой даты.

По словам чиновника, хотя торговля с ЕС и остается важной сферой сотрудничества, она не так гармонична, как другие направления. Впрочем, даже действовавшие до 2022 года базовые условия все еще позволяют свободную торговлю большинством промышленных товаров.

"По крайней мере, на время, пока мы будем договариваться о новых параметрах либерализации торговли этими товарами, которые уже были полностью либерализированы, у нас не будет проблем с доступом на рынок Европейского Союза", — заверил Качка.

В то же время, украинские аграрии обеспокоены возможным возвратом жестких квот на продукцию, которые предусматривает действующая редакция Соглашения. Например, снова могут быть введены ограничения на экспорт биоэтанола (100 тыс. тонн) и на ряд чувствительных агропозиций. Поэтому активно ведутся переговоры с Еврокомиссией о пересмотре квот, однако времени до 6 июня остается мало.

Что касается металлургической продукции, то Европарламент уже одобрил решение, позволяющее сохранить льготный режим импорта из Украины даже после прекращения действия Соглашения о свободной торговле.