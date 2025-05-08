Европарламент поддержал продолжение либерализации торговли с Украиной до 2028 года

8 мая Европейский парламент проголосовал за продолжение торговых преференций для украинского импорта — отмену пошлин и квот на отдельные категории товаров, в частности железо и сталь.

Об этом говорится на сайте Европарламента.

Новый регламент предусматривает продление срока действия этих мер до июня 2028 года после окончательного согласования с Советом ЕС.

Инициатива является частью пакета автономных торговых мероприятий (ATM), введенного Евросоюзом 4 июня 2022 г. в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. С тех пор этот механизм уже несколько раз удлинялся. Текущее продолжение, одобренное Европарламентом, призвано обеспечить Украине стабильные экспортные поступления и поддержать экономику в условиях войны.

За проголосовали 354 депутата, против — 147, еще 53 воздержались.

Евродепутат Карин Карлсбро отметила важность украинской металлургии как основы национальной экономики и отметила героизм работников отрасли:

"Стальной металлургический комплекс Украины является основой украинской экономики. Он продолжает показывать результаты, несмотря на то, что многие рабочие покинули сталелитейные заводы, чтобы воевать на передовой, а заводы подвергаются серьезным атакам со стороны России. Углубление торговых отношений между ЕС и Украиной — это не вопрос благотворительности, а взаимовыгодный обмен, который взаимовыгоден обмен, который взаимовыгоден обмен, который взаимовыгоден обмен, который взаимовыгодный обмен.

Отмечается, что Еврокомиссия также работает над долгосрочным механизмом, который позволит сохранить экономическую определенность и стабильность в торговых отношениях между Украиной и ЕС в будущем.

Напомним, что постановление об остановке действия импортных пошлин для украинской продукции ЕС приняло 24 мая 2022 года. Решение Совета ЕС приостановит тарифы на украинский импорт, установленные Соглашением об ассоциации Украины и ЕС. В июне 2023 года ЕС продлил действие соглашения.