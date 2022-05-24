Совет ЕС на год отменил пошлины для украинских товаров

Совет Европейского союза 24 мая решил на год приостановить пошлины для украинских товаров. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

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"Совет принял сегодня(24 мая, — Delo.ua) постановление, разрешающее временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении некоторых украинских товаров. Это означает, что в течение одного года импортные пошлины на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будут взиматься. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", — сказано в сообщении.

Согласно сообщению, решение Совета ЕС будет действовать год. Оно приостановит тарифы на Украинский импорт, которые были установлены Соглашением об ассоциации Украины и ЕС. Это в частности распространяется на промышленные товары, подлежащие поэтапному отказу от пошлин до конца 2022 года и на которые распространяется система входных цен, а также на переработанные сельскохозяйственные продукты, на которые распространяются тарифные квоты.

Решение также отменяет антидемпинговые пошлины на импорт из Украины и применение единых правил в отношении украинского импорта.

В сообщении сказано, что поле того, как решение о либерализации было одобрено Советом ЕС, оно будет подписано и вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского союза.

Напомним, 19 мая Европарламент поддержал отмену на один год импортных пошлин ЕС на все товары из Украины.

Ранее Еврокомиссия решила на год отменить все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также остановить действие антидемпинговых тарифов – мер, которые государства применяют для развития собственных производителей посредством таможенных ограничений для импортеров.

Отметим, Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты. Украинский бизнес сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. В первую очередь идет речь о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице и других товаров.