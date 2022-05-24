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Совет ЕС на год отменил пошлины для украинских товаров

Совет ЕС на год отменил пошлины для украинских товаров

Совет Европейского союза 24 мая решил на год приостановить пошлины для украинских товаров. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

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"Совет принял сегодня(24 мая, — Delo.ua) постановление, разрешающее временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении некоторых украинских товаров. Это означает, что в течение одного года импортные пошлины на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будут взиматься. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", — сказано в сообщении.

Согласно сообщению, решение Совета ЕС будет действовать год. Оно приостановит тарифы на Украинский импорт, которые были установлены Соглашением об ассоциации Украины и ЕС. Это в частности распространяется на промышленные товары, подлежащие поэтапному отказу от пошлин до конца 2022 года и на которые распространяется система входных цен, а также на переработанные сельскохозяйственные продукты, на которые распространяются тарифные квоты.

Решение также отменяет антидемпинговые пошлины на импорт из Украины и применение единых правил в отношении украинского импорта.

В сообщении сказано, что поле того, как решение о либерализации было одобрено Советом ЕС, оно будет подписано и вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского союза.

Напомним, 19 мая Европарламент поддержал отмену на один год импортных пошлин ЕС на все товары из Украины.

Ранее Еврокомиссия решила на год отменить все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также остановить действие антидемпинговых тарифов – мер, которые государства применяют для развития собственных производителей посредством таможенных ограничений для импортеров.

Отметим, Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты. Украинский бизнес сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. В первую очередь идет речь о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице и других товаров. 

Автор:
Степан Крьока