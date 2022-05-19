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Европарламент поддержал отмену пошлин на все товары из Украины

Европарламент поддержал отмену пошлин на все товары из Украины

Европарламент поддержал отмену на один год импортных пошлин ЕС на все товары из Украины. Следующим шагом должна стать публикация решения в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу на следующий день. Таким шагом в Европе хотят поддержать украинскую экономику во время войны. 

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Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Либерализацию торговли поддержали 515 депутатов, 32 проголосовали против и 11 воздержались.

Депутаты предлагают полностью отменить ввозную пошлину на промышленную продукцию, фрукты, овощи, сельскохозяйственную продукцию и т.п., а также антидемпинговые пошлины и защитные меры по импорту стали.

Либерализацию торговли должны ввести на год. Теперь решение Европарламента должен утвердить Совет ЕС. После этого документ должен быть опубликован в Официальном вестнике ЕС — только тогда временная отмена пошлин вступит в силу.

Отметим, Евросоюз является одним из важнейших торговых партнеров Украины. На ЕС приходилось более 40% от общей торговли Украины в 2021 году. 

Напомним, что ранее Еврокомиссия решила на год отменить все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также остановить действие антидемпинговых тарифов – мер, которые государства применяют для развития собственных производителей посредством таможенных ограничений для импортеров.

Отметим, Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты. Украинский бизнес сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. В первую очередь идет речь о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице и других товаров. 

Автор:
Светлана Манько