Европарламент поддержал отмену пошлин на все товары из Украины

Европарламент поддержал отмену на один год импортных пошлин ЕС на все товары из Украины. Следующим шагом должна стать публикация решения в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу на следующий день. Таким шагом в Европе хотят поддержать украинскую экономику во время войны.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Либерализацию торговли поддержали 515 депутатов, 32 проголосовали против и 11 воздержались.

Депутаты предлагают полностью отменить ввозную пошлину на промышленную продукцию, фрукты, овощи, сельскохозяйственную продукцию и т.п., а также антидемпинговые пошлины и защитные меры по импорту стали.

Либерализацию торговли должны ввести на год. Теперь решение Европарламента должен утвердить Совет ЕС. После этого документ должен быть опубликован в Официальном вестнике ЕС — только тогда временная отмена пошлин вступит в силу.

Отметим, Евросоюз является одним из важнейших торговых партнеров Украины. На ЕС приходилось более 40% от общей торговли Украины в 2021 году.

Напомним, что ранее Еврокомиссия решила на год отменить все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также остановить действие антидемпинговых тарифов – мер, которые государства применяют для развития собственных производителей посредством таможенных ограничений для импортеров.

Отметим, Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты. Украинский бизнес сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. В первую очередь идет речь о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице и других товаров.