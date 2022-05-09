Канада намерена полностью отменить пошлины на товары из Украины

Канадские власти готовят решение об отмене пошлин на товары из Украины на срок в один год с целью поддержки украинской экономики в период войны, говорится на сайте правительства Канады.

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После его утверждения и регистрации Канадское агентство пограничных служб выпустит таможенное уведомление с подробным описанием условий освобождения импортеров от ввозных пошлин.

"Канада продолжает самым решительным образом осуждать жестокое и незаконное вторжение России в Украину. Канада будет продолжать поддерживать экономическую устойчивость Украины и солидаризироваться с народом Украины, который борется за свою жизнь, свой суверенитет и демократию", - подчеркивается в нем.

Правительство североамериканской страны констатирует, что неспровоцированное нападение России оказало значительное влияние на экономику Украины и ее способность экспортировать товары в другие страны.

"Хотя большинство товаров из Украины ввозятся в Канаду беспошлинно в соответствии с Соглашением о свободной торговле между Канадой и Украиной (CUFTA), тарифы по-прежнему применяются к определенным товарам, в отношении которых они отменяются постепенно в соответствии с соглашением или в отношении товаров, исключенных из него", - поясняется в сообщении.

Отмечается, что с 2019 по 2021 год украинский экспорт в Канаду в среднем составлял 170,8 миллионов долларов в год, и Канада собирала с этих товаров около 2,6 миллиона долларов пошлин.

Напомним, что накануне Украину посетил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. При этом в украинском правительстве сообщили, что стороны решили "вернуться к работе над расширением Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой и завершить наработки в ближайшие недели". При этом было заявлено, что "важным шагом навстречу Украине" могла бы стать именно полная отмена Канадой торговых пошлин на украинские товары.

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