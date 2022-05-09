Канада має намір повністю скасувати мита на товари з України

Канадська влада готує рішення про скасування мит на товари з України на строк в один рік з метою підтримки української економіки в період війни, йдеться на сайті уряду Канади.

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Після його затвердження та реєстрації Канадське агентство прикордонних служб випустить митне повідомлення з докладним описом умов звільнення імпортерів від ввізного мита.

"Канада продовжує найрішучішим чином засуджувати жорстоке та незаконне вторгнення Росії в Україну. Канада продовжуватиме підтримувати економічну стійкість України та солідаризуватися з народом України, який бореться за своє життя, свій суверенітет та демократію", - наголошується в ньому.

Уряд північноамериканської країни констатує, що неспровокований напад Росії вплинув на економіку України та її здатність експортувати товари в інші країни.

"Хоча більшість товарів з України ввозяться до Канади безмитно відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною (CUFTA), тарифи, як і раніше, застосовуються до певних товарів, щодо яких вони скасовуються поступово відповідно до угоди, або щодо товарів, виключених з нього", - пояснюється у повідомленні.

Зазначається, що з 2019 по 2021 рік український експорт до Канади в середньому становив 170,8 мільйона доларів на рік, і Канада збирала з цих товарів близько 2,6 мільйона доларів мит.

Нагадаємо, що напередодні Україну відвідав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. При цьому в українському уряді повідомили, що сторони вирішили "повернутися до роботи над розширенням Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою та завершити напрацювання найближчими тижнями". При цьому було заявлено, що "важливим кроком назустріч Україні" могло б стати саме повне скасування Канадою мит на українські товари.

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