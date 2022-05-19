Європарламент підтримав скасування мит на всі товари з України

Європарламент підтримав скасування на один рік імпортного мита ЄС на всі товари з України. Наступним кроком має стати публікація рішення в Офіційному журналі ЄС, після чого воно набуде чинності наступного дня. Таким кроком у Європі хочуть підтримати українську економіку під час війни.

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Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Лібералізацію торгівлі підтримали 515 депутатів, 32 проголосували проти та 11 утрималися.

Депутати пропонують повністю скасувати ввізне мито на промислову продукцію, фрукти, овочі, сільськогосподарську продукцію тощо, а також антидемпінгові мита та захисні заходи щодо імпорту сталі.

Лібералізацію торгівлі мають запровадити на рік. Тепер рішення Європарламенту має затвердити Рада ЄС. Після цього документ має бути опублікований в Офіційному віснику ЄС — лише тоді тимчасове скасування мит набуде чинності.

Зазначимо, Євросоюз є одним із найважливіших торгових партнерів України. На ЄС припадало понад 40% загальної торгівлі України у 2021 році.

Нагадаємо, що раніше Єврокомісія вирішила на рік скасувати всі мита та квоти на український експорт, а також зупинити дію антидемпінгових тарифів – заходів, які держави застосовують для розвитку власних виробників за допомогою митних обмежень для імпортерів.

Зазначимо, Україна та Великобританія скасували експортні мита та квоти. Український бізнес зможе збільшити експорт товарів із високою доданою вартістю. Насамперед йдеться про борошно, зерно, молочну продукцію, м'ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю та інші товари.