Рада ЄС на рік скасувала мита для українських товарів

Рада Європейського Союзу 24 травня вирішила на рік призупинити мита для українських товарів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

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"Рада прийняла сьогодні (24 травня, — Delo.ua) постанову, що дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торгові поступки щодо деяких українських товарів. Це означає, що протягом одного року імпортне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не стягуватиметься. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, рішення Ради ЄС діятиме рік. Воно призупинить тарифи на Український імпорт, встановлені Угодою про асоціацію України та ЄС. Це, зокрема, поширюється на промислові товари, що підлягають поетапній відмові від мит до кінця 2022 року і на які поширюється система вхідних цін, а також на перероблені сільськогосподарські продукти, на які поширюються тарифні квоти.

Рішення також скасовує антидемпінгові мита на імпорт із України та застосування єдиних правил щодо українського імпорту.

У повідомленні сказано, що поле того, як рішення про лібералізацію було схвалено Радою ЄС, воно буде підписано і набуде чинності наступного дня після його публікації в Офіційному журналі Європейського союзу.

Нагадаємо, 19 травня Європарламент підтримав скасування на один рік імпортного мита ЄС на всі товари з України.

Раніше Єврокомісія вирішила на рік скасувати всі мита та квоти на український експорт, а також зупинити дію антидемпінгових тарифів – заходів, які держави застосовують для розвитку власних виробників за допомогою митних обмежень для імпортерів.

Зазначимо, Україна та Великобританія скасували експортні мита та квоти. Український бізнес зможе збільшити експорт товарів із високою доданою вартістю. Насамперед йдеться про борошно, зерно, молочну продукцію, м'ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю та інші товари.