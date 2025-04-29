Правительство поддержало соглашение о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами

29 апреля правительство одобрило законопроект о ратификации Соглашения о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Соглашение о свободной торговле

Соглашение предусматривает установление режима свободной торговли между Украиной и ОАЭ путем либерализации доступа к рынкам товаров и услуг обеим странам. Для украинских товаров обеспечена полная либерализация доступа к рынку ОАЭ.

Реализация соглашения, охватывающего всю товарную номенклатуру двусторонней торговли, будет способствовать росту производства и экспорта украинской продукции благодаря уменьшению тарифных барьеров.

Ожидается, что соглашение будет способствовать росту экспорта украинской продукции в ключевых секторах, в частности в металлургии, пищевой промышленности (мука производство, масло), а также в металлах и растительном масле.

ОАЭ также сняли ограничения на долю иностранного капитала для Украины, что позволит регистрировать компании с иностранным капиталом до 70%, а в некоторых секторах до 100%, включая коммерческие услуги, строительство, образование, здравоохранение и бухгалтерский учет.

Кроме того, украинские предприниматели могут владеть бизнесом на 100% в свободных экономических зонах, что станет важным шагом для развития бизнеса в регионе.

Соглашение открывает новые возможности цифровой торговли: отменены пошлины на цифровую и электронную передачу данных, включая электронный контент. Закреплены обязательства по цифровым платежам, защите персональных данных и созданию прозрачных правил для бизнеса, развивающего цифровую экономику и трансграничную торговлю.

Соглашение не применяется к территориям, которые являются неотъемлемой частью территории Украины, но остаются под иностранной оккупацией до восстановления Украиной полного и эффективного контроля над ними.

Законопроект будет передан на ратификацию Верховной Радой Украины.

Соглашение вступит в силу через 60 дней после получения последней письменной дипломатической ноты, которой стороны подтвердят выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Справка:

Украина и ОАЭ заключили Соглашение о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между правительствами двух стран 17 февраля 2025 года в Абу-Даби.

Подписание прошло при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий документ со стороны Украины подписала первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко, со стороны ОАЭ – Министр по вопросам международной торговли Тани бин Ахмед Аль Зеюди.

Это первое в истории Украины соглашение со странами Персидского залива.