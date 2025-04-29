Уряд підтримав угоду про вільну торгівлю з Об'єднаними Арабськими Еміратами

29 квітня уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Угоди про Всеосяжне економічне партнерство між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Угода про вільну торгівлю

Угода передбачає встановлення режиму вільної торгівлі між Україною та ОАЕ шляхом лібералізації доступу до ринків товарів та послуг для обох країн. Для українських товарів забезпечено повну лібералізацію доступу до ринку ОАЕ.

Реалізація угоди, яка охоплює всю товарну номенклатуру двосторонньої торгівлі, сприятиме зростанню виробництва та експорту української продукції завдяки зменшенню тарифних бар’єрів. Уряд сподівається на підтримку депутатів при ратифікації цього законопроєкту, наголосила перша віце-прем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Очікується, що угода сприятиме зростанню експорту української продукції у ключових секторах, зокрема в металургії, харчовій промисловості (борошномельне виробництво, виробництво олії), а також у металах та рослинній олії.

ОАЕ також зняли обмеження на частку іноземного капіталу для України, що дозволить реєструвати компанії з іноземним капіталом до 70%, а в деяких секторах — до 100%, включаючи комерційні послуги, будівництво, освіту, охорону здоров’я та бухгалтерський облік.

Крім того, українські підприємці зможуть володіти бізнесом на 100% у вільних економічних зонах, що стане важливим кроком для розвитку бізнесу в регіоні.

Угода відкриває нові можливості для цифрової торгівлі: скасовано мита на цифрову та електронну передачу даних, включаючи електронний контент. Закріплено зобов’язання щодо цифрових платежів, захисту персональних даних і створення прозорих правил для бізнесу, що розвиває цифрову економіку та транскордонну торгівлю.

Угода не застосовується до територій, які є невід’ємною частиною території України, але залишаються під іноземною окупацією до відновлення Україною повного та ефективного контролю над ними.

Законопроєкт буде передано на ратифікацію Верховною Радою України.

Угода набуде чинності через 60 днів після отримання останньої письмової дипломатичної ноти, якою сторони підтвердять виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для її набрання чинності.

Довідково:

Україна та ОАЕ уклали Угоду про Всеосяжне економічне партнерство між урядами двох країн 17 лютого 2025 року в Абу-Дабі.

Підписання відбулось за участі президента України Володимира Зеленського.

Відповідний документ з боку України підписала перша віце-прем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко, з боку ОАЕ — Міністр з питань міжнародної торгівлі Тані бін Ахмед Аль Зеюді.

Це перша в історії України угода з країнами Перської затоки.