Мінекономіки і ОАЕ завершили переговори щодо угоди про Всеосяжне економічне партнерство між двома країнами

Міністр економіки України Юлія Свириденко та Державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді підписали Спільну заяву про завершення переговорів про Угоду про Всеосяжне економічне партнерство між урядом України та урядом Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Зазначається, що підписання заяви відбулося 26 квітня 2024 року у м. Абу Дабі (Об’єднані Арабські Емірати).

Згідно з повідомленням, за результатами переговорів сторонам вдалося досягнути домовленостей щодо значної лібералізації доступу як до ринків товарів, так і до ринків послуг; закласти підвалини для поглиблення співпраці в торговельній, інвестиційній, економічній, цифровій та інших сферах.

За словами міністра економіки, ця угода є першою у найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише об’єднані арабські емірати, але загалом регіони затоки. Тобто це вихід не лише на ринок Еміратів, а вихід на глобальний ринок.

"Бо Емірати — це торгівельний, економічний, фінансовий хаб. Емірати займають перші сходинки з погляду логістики торгівлі", - зауважила Свириденко.

Крім того, це не класична угода ЗВТ: вона всеохопна, тобто включає товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю та інше. Тому закінчення переговорів щодо Угоди — історична подія у двосторонніх відносинах між Україною та ОАЕ.

"Я сподіваюся, що українська та еміратська бізнес-спільноти використають усі можливості угоди, що допоможе відкрити величезний потенціал у нашій торгівельній та економічній співпраці", - заявила Свириденко.

Вона додала, що угода сприятиме покращенню умов торгівлі між Україною та ОАЕ, зростанню обсягів товарів та послуг шляхом зниження тарифних бар'єрів та стимулювання інвестиційного співробітництва між обома країнами.

Після підписання зазначеної заяви сторони розпочнуть юридичну вивірку проєкту угоди, а також внутрішньодержавні процедури, необхідні для підписання угоди про Всеосяжне економічне партнерство між урядами України та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Що очікують від Угоди про Всеосяжне економічне партнерство

У Мінекономіки зазначають, що аналіз короткострокового впливу показує, що угода може сприяти збереженню позитивного сальдо торгівлі товарами. У середньо- та довгостроковій перспективі вона також може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,10%.

Серед секторів найвищі темпи приросту очікуються у транспортній сфері, а також у металургії, харчовій промисловості, зокрема борошномельному виробництві та виробництві олії. Крім того, очікуваним результатом угоди є зростання експорту металів та рослинної олії.

Нагадаємо, незважаючи на тривалу російську військову агресію, складну й дорогу логістику та численні труднощі з експортом агропродукції, Україна стала другим найбільшим постачальником яблука на ринок ОАЕ.