Україна та Бразилія планують збільшити товарообіг між країнами

Україна та Бразилія планують інтенсифікувати економічне співробітництво та збільшити товарообіг між країнами.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за результатами відеозустрічі між міністром економіки України Юлією Свириденко та міністром розвитку, промисловості, торгівлі та послуг Бразилії Жеральдо Родрігесом Алкімном Фільо.

“Провели плідну зустріч з бразильським колегою Жеральдо Родрігесом Алкімном Фільо. Почули від нього слова підтримки та солідарності з Україною. Ми презентували можливості для бразильського бізнесу щодо співпраці з українськими підприємцями. Стале економічне зростання навіть на фоні війни проти РФ, а також статус України, як країни-кандидата на членство в ЄС, що відкриває перед іноземними інвесторами гарні перспективи для виходу на європейські ринки", - розповіла Юлія Свириденко.

Вона зауважила, що є домовленість про те, що уряди двох країн інтенсифікують поглиблення взаємовигідного економічного співробітництва та працюватимуть над збільшенням товарообігу між Україною і Бразилією.

Свириденко зауважила, що існують схожі погляди на асортимент продукції, торгівлю якими треба збільшувати.

Крім того, сторони обговорили можливості для проведення подальших особистих двосторонніх зустрічей та окреслили економічні теми для майбутнього обговорення.

Україна розробила Стратегію розвитку відносин з країнами Латинської Америки і Карибського басейну

Міністерство закордонних справ України розробило Стратегію розвитку відносин України та країн Латинської Америки і Карибського басейну.

Вона розрахована на п‘ять років.

"Стратегія — це документ стратегічного планування, який має на меті виведення політичних, торговельних, економічних, культурних, гуманітарних та інших сфер співпраці на новий якісний рівень. Вона визначає основні напрями діяльності України в регіоні Латинської Америки і Карибського басейну в умовах протидії агресії РФ, необхідності забезпечення підтримки з метою відновлення справедливого миру в нашій державі та повоєнної відбудови", — підкреслив голова МЗС України Дмитро Кулеба.