Перша в історії: МЗС України розробило Стратегію розвитку відносин України та країн Латинської Америки і Карибського басейну

Міністерство закордонних справ України розробило Стратегію розвитку відносин України та країн Латинської Америки і Карибського басейну.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що Стратегія розвитку відносин України та країн Латинської Америки і Карибського басейну (ЛАКБ) була розроблена МЗС України вперше в українській історії. Вона розрахована на п‘ять років.

"Стратегія — це документ стратегічного планування, який має на меті виведення політичних, торговельних, економічних, культурних, гуманітарних та інших сфер співпраці на новий якісний рівень. Вона визначає основні напрями діяльності України в регіоні Латинської Америки і Карибського басейну в умовах протидії агресії РФ, необхідності забезпечення підтримки з метою відновлення справедливого миру в нашій державі та повоєнної відбудови", — підкреслив голова МЗС України.

Крім того, Стратегія визначає такі цілі відносин України та країн ЛАКБ:

забезпечення підтримки України зі сторони країн регіону в протидії російській агресії, деокупації тимчасово окупованих територій України, відновленні суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах;

забезпечення участі країн ЛАКБ у втіленні Формули миру президента Володимира Зеленського;

сприяння українським експортерам у виході на ринки країн ЛАКБ;

збільшення обсягів торгівлі та інвестицій;

підтримка українських громад в країнах ЛАКБ задля реалізації їх національно-культурних та мовних потреб;

посилення української інформаційної присутності та боротьба із російською пропагандою;

просування української культури.

У МЗС зазначили, що розробка та втілення стратегії розвитку відносин із країнами Латинської Америки і Карибського басейну завершить процес якісно нового стратегічного охоплення всіх регіонів світу задля комплексного просування національних інтересів України.

Нагадаємо, у липні 2023 року президент Володимир Зеленський під час спілкування з аргентинськими студентами та викладачами заявив, що Україна прагне збільшення підтримки формули миру з боку держав Латинської Америки, зокрема й Аргентини.

"Ми запропонували формулу миру й хочемо, щоб навколо цього об’єдналися всі держави. Наші військові зброєю витісняють ворога, а політики й суспільства інших держав можуть нас підтримувати в різних мирних ініціативах. Ми хочемо, щоб Латинська Америка долучилася, щоб долучилася Аргентина. Це дуже важливо", – зазначив Зеленський.

За його словами, всі пункти української формули миру конкретні й стосуються подолання всіх криз, які українці пережили або переживають внаслідок війни.

Формула миру: в чому полягає ініціатива

У листопаді 2022 року Володимир Зеленський на саміті G20 представив формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить 10 пунктів:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

відшкодування збитків;

негайний захист природи;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

Президент наголосив, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю, Київ поважає правила.

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