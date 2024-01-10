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Перша в історії: МЗС України розробило Стратегію розвитку відносин України та країн Латинської Америки і Карибського басейну
Міністерство закордонних справ України розробило Стратегію розвитку відносин України та країн Латинської Америки і Карибського басейну.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Міністр зазначив, що Стратегія розвитку відносин України та країн Латинської Америки і Карибського басейну (ЛАКБ) була розроблена МЗС України вперше в українській історії. Вона розрахована на п‘ять років.
"Стратегія — це документ стратегічного планування, який має на меті виведення політичних, торговельних, економічних, культурних, гуманітарних та інших сфер співпраці на новий якісний рівень. Вона визначає основні напрями діяльності України в регіоні Латинської Америки і Карибського басейну в умовах протидії агресії РФ, необхідності забезпечення підтримки з метою відновлення справедливого миру в нашій державі та повоєнної відбудови", — підкреслив голова МЗС України.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Крім того, Стратегія визначає такі цілі відносин України та країн ЛАКБ:
- забезпечення підтримки України зі сторони країн регіону в протидії російській агресії, деокупації тимчасово окупованих територій України, відновленні суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах;
- забезпечення участі країн ЛАКБ у втіленні Формули миру президента Володимира Зеленського;
- сприяння українським експортерам у виході на ринки країн ЛАКБ;
- збільшення обсягів торгівлі та інвестицій;
- підтримка українських громад в країнах ЛАКБ задля реалізації їх національно-культурних та мовних потреб;
- посилення української інформаційної присутності та боротьба із російською пропагандою;
- просування української культури.
У МЗС зазначили, що розробка та втілення стратегії розвитку відносин із країнами Латинської Америки і Карибського басейну завершить процес якісно нового стратегічного охоплення всіх регіонів світу задля комплексного просування національних інтересів України.
Нагадаємо, у липні 2023 року президент Володимир Зеленський під час спілкування з аргентинськими студентами та викладачами заявив, що Україна прагне збільшення підтримки формули миру з боку держав Латинської Америки, зокрема й Аргентини.
"Ми запропонували формулу миру й хочемо, щоб навколо цього об’єдналися всі держави. Наші військові зброєю витісняють ворога, а політики й суспільства інших держав можуть нас підтримувати в різних мирних ініціативах. Ми хочемо, щоб Латинська Америка долучилася, щоб долучилася Аргентина. Це дуже важливо", – зазначив Зеленський.
За його словами, всі пункти української формули миру конкретні й стосуються подолання всіх криз, які українці пережили або переживають внаслідок війни.
Формула миру: в чому полягає ініціатива
У листопаді 2022 року Володимир Зеленський на саміті G20 представив формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить 10 пунктів:
- радіаційна та ядерна безпека;
- продовольча безпека;
- енергетична безпека;
- звільнення всіх полонених і депортованих;
- виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
- виведення російських військ і припинення бойових дій;
- відшкодування збитків;
- негайний захист природи;
- недопущення ескалації;
- фіксація закінчення війни.
Президент наголосив, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю, Київ поважає правила.
Фото: ua.depositphotos.com