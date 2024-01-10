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Первая в истории: МИД Украины разработал Стратегию развития отношений Украины со странами Латинской Америки и Карибского бассейна

МЗС України, МИД Украины
МЗС України. Фото: Depositphotos

Министерство иностранных дел Украины разработало Стратегию развития отношений Украины со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что Стратегия развития отношений Украины со странами Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) была разработана МИДом Украины впервые в украинской истории. Она рассчитана на пять лет.

"Стратегия — это документ стратегического планирования, направленный на выведение политических, торговых, экономических, культурных, гуманитарных и других сфер сотрудничества на новый качественный уровень. Она определяет основные направления деятельности Украины в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна в условиях противодействия агрессии РФ, необходимости обеспечения поддержки с целью восстановления справедливого мира в нашем государстве и послевоенного восстановления", - подчеркнул глава МИД Украины.

Кроме того, Стратегия определяет следующие цели отношений Украины и стран ЛАКБ:

  • обеспечение поддержки Украины со стороны стран региона в противодействии российской агрессии, деоккупации временно оккупированных территорий Украины, восстановлении суверенитета и территориальной целостности нашего государства в ее международно признанных границах;
  • обеспечение участия стран ЛАКБ в воплощении Формулы мира президента Владимира Зеленского;
  • содействие украинским экспортерам в выходе на рынки стран ЛАКБ;
  • увеличение объемов торговли и инвестиций;
  • поддержка украинских общин в странах ЛАКБ для реализации их национально-культурных и языковых нужд;
  • усиление украинского информационного присутствия и борьба с российской пропагандой;
  • продвижение украинской культуры.

В МИДе отметили, что разработка и воплощение Стратегии развития отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна завершит процесс качественно нового стратегического охвата всех регионов мира для комплексного продвижения национальных интересов Украины.

Напомним, в июле 2023 года президент Владимир Зеленский во время общения с аргентинскими студентами и преподавателями заявил, что Украина стремится к увеличению поддержки формулы мира со стороны государств Латинской Америки, в том числе и Аргентины.

"Мы предложили формулу мира и хотим, чтобы вокруг этого объединились все государства. Наши военные оружием вытесняют врага, а политики и общества других государств могут нас поддерживать в разных мирных инициативах. Мы хотим, чтобы Латинская Америка присоединилась, чтобы присоединилась Аргентина. Это очень важно", – отметил Зеленский.

По его словам, все пункты украинской формулы мира конкретны и касаются преодоления всех кризисов, которые украинцы пережили или переживают в результате войны.

Формула мира: в чем состоит инициатива

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:

  • радиационная и ядерная сохранность;
  • продовольственная безопасность;
  • энергетическая сохранность;
  • освобождение всех пленных и депортированных;
  • исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
  • вывод русских войск и прекращение боевых действий;
  • возмещение ущерба;
  • немедленная защита природы;
  • недопущение эскалации;
  • фиксация окончания войны.

Президент подчеркнул, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью, Киев уважает правила.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко