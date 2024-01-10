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Первая в истории: МИД Украины разработал Стратегию развития отношений Украины со странами Латинской Америки и Карибского бассейна
Министерство иностранных дел Украины разработало Стратегию развития отношений Украины со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Министр отметил, что Стратегия развития отношений Украины со странами Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) была разработана МИДом Украины впервые в украинской истории. Она рассчитана на пять лет.
"Стратегия — это документ стратегического планирования, направленный на выведение политических, торговых, экономических, культурных, гуманитарных и других сфер сотрудничества на новый качественный уровень. Она определяет основные направления деятельности Украины в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна в условиях противодействия агрессии РФ, необходимости обеспечения поддержки с целью восстановления справедливого мира в нашем государстве и послевоенного восстановления", - подчеркнул глава МИД Украины.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кроме того, Стратегия определяет следующие цели отношений Украины и стран ЛАКБ:
- обеспечение поддержки Украины со стороны стран региона в противодействии российской агрессии, деоккупации временно оккупированных территорий Украины, восстановлении суверенитета и территориальной целостности нашего государства в ее международно признанных границах;
- обеспечение участия стран ЛАКБ в воплощении Формулы мира президента Владимира Зеленского;
- содействие украинским экспортерам в выходе на рынки стран ЛАКБ;
- увеличение объемов торговли и инвестиций;
- поддержка украинских общин в странах ЛАКБ для реализации их национально-культурных и языковых нужд;
- усиление украинского информационного присутствия и борьба с российской пропагандой;
- продвижение украинской культуры.
В МИДе отметили, что разработка и воплощение Стратегии развития отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна завершит процесс качественно нового стратегического охвата всех регионов мира для комплексного продвижения национальных интересов Украины.
Напомним, в июле 2023 года президент Владимир Зеленский во время общения с аргентинскими студентами и преподавателями заявил, что Украина стремится к увеличению поддержки формулы мира со стороны государств Латинской Америки, в том числе и Аргентины.
"Мы предложили формулу мира и хотим, чтобы вокруг этого объединились все государства. Наши военные оружием вытесняют врага, а политики и общества других государств могут нас поддерживать в разных мирных инициативах. Мы хотим, чтобы Латинская Америка присоединилась, чтобы присоединилась Аргентина. Это очень важно", – отметил Зеленский.
По его словам, все пункты украинской формулы мира конкретны и касаются преодоления всех кризисов, которые украинцы пережили или переживают в результате войны.
Формула мира: в чем состоит инициатива
В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:
- радиационная и ядерная сохранность;
- продовольственная безопасность;
- энергетическая сохранность;
- освобождение всех пленных и депортированных;
- исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
- вывод русских войск и прекращение боевых действий;
- возмещение ущерба;
- немедленная защита природы;
- недопущение эскалации;
- фиксация окончания войны.
Президент подчеркнул, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью, Киев уважает правила.
Фото: ua.depositphotos.com