Первая в истории: МИД Украины разработал Стратегию развития отношений Украины со странами Латинской Америки и Карибского бассейна

Министерство иностранных дел Украины разработало Стратегию развития отношений Украины со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что Стратегия развития отношений Украины со странами Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) была разработана МИДом Украины впервые в украинской истории. Она рассчитана на пять лет.

"Стратегия — это документ стратегического планирования, направленный на выведение политических, торговых, экономических, культурных, гуманитарных и других сфер сотрудничества на новый качественный уровень. Она определяет основные направления деятельности Украины в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна в условиях противодействия агрессии РФ, необходимости обеспечения поддержки с целью восстановления справедливого мира в нашем государстве и послевоенного восстановления", - подчеркнул глава МИД Украины.

Кроме того, Стратегия определяет следующие цели отношений Украины и стран ЛАКБ:

обеспечение поддержки Украины со стороны стран региона в противодействии российской агрессии, деоккупации временно оккупированных территорий Украины, восстановлении суверенитета и территориальной целостности нашего государства в ее международно признанных границах;

обеспечение участия стран ЛАКБ в воплощении Формулы мира президента Владимира Зеленского;

содействие украинским экспортерам в выходе на рынки стран ЛАКБ;

увеличение объемов торговли и инвестиций;

поддержка украинских общин в странах ЛАКБ для реализации их национально-культурных и языковых нужд;

усиление украинского информационного присутствия и борьба с российской пропагандой;

продвижение украинской культуры.

В МИДе отметили, что разработка и воплощение Стратегии развития отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна завершит процесс качественно нового стратегического охвата всех регионов мира для комплексного продвижения национальных интересов Украины.

Напомним, в июле 2023 года президент Владимир Зеленский во время общения с аргентинскими студентами и преподавателями заявил, что Украина стремится к увеличению поддержки формулы мира со стороны государств Латинской Америки, в том числе и Аргентины.

"Мы предложили формулу мира и хотим, чтобы вокруг этого объединились все государства. Наши военные оружием вытесняют врага, а политики и общества других государств могут нас поддерживать в разных мирных инициативах. Мы хотим, чтобы Латинская Америка присоединилась, чтобы присоединилась Аргентина. Это очень важно", – отметил Зеленский.

По его словам, все пункты украинской формулы мира конкретны и касаются преодоления всех кризисов, которые украинцы пережили или переживают в результате войны.

Формула мира: в чем состоит инициатива

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:

радиационная и ядерная сохранность;

продовольственная безопасность;

энергетическая сохранность;

освобождение всех пленных и депортированных;

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод русских войск и прекращение боевых действий;

возмещение ущерба;

немедленная защита природы;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны.

Президент подчеркнул, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью, Киев уважает правила.

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