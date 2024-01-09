Говорили о мирном плане. Украина провела тайную встречу с США и другими партнерами – Bloomberg

В Саудовской Аравии еще 16 декабря состоялась тайная встреча советников по национальной безопасности, на которой обсуждалась формула мира в Украине и принципы взаимодействия с РФ в будущем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с заседанием.

Отмечается, что секретность частично была направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно – меньший формат способствовал более свободному и откровенному обсуждению.

По словам собеседников агентства, на встрече в Эр-Рияде были, в частности, чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции. Однако некоторые другие крупные страны Глобального Юга, которые были на предыдущих встречах, такие как Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты, не послали своих представителей.

Во время заседания не было достигнуто значительного прогресса: Украина и ее партнеры по G7 продолжали противостоять призывам стран Глобального Юга сотрудничать непосредственно с Россией. Киев и союзники подтвердили свое мнение о том, что для справедливого мира необходимо уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. Они утверждали, что цели президента РФ Владимира Путина не изменились и он не демонстрирует желание вести переговоры по существу.

Новую встречу запланировали провести на следующей неделе перед Всемирным экономическим форумом в швейцарском Давосе. На нее было приглашено более 100 стран.

Украина хочет провести саммит по формуле мира на уровне лидеров стран в начале этого года. Мероприятие хотят использовать в качестве трамплина для создания плана, который станет основой для будущих переговоров с Москвой. Но некоторые страны считают проведение такого саммита в ближайшие месяцы преждевременным, в то время как другие хотят немедленно вовлечь в процесс Россию.

Формула мира: что предполагается

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит следующие пункты:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возмещение ущерба;

немедленная защита природы;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны.

Тогда президент отмечал, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

Глобальный саммит мира: анонсы от власти

Весной 2023-го Зеленский предложил провести саммит по формуле мира в июле, "привязав" мероприятие к 500-му дню полномасштабной войны. Однако проведение глобального саммита анонсировалось потом неоднократно.

В июле руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что учредительное мероприятие на уровне лидеров государств могло бы состояться до конца года.

А в начале августа Зеленский сообщал, что Украина намерена провести Глобальный саммит мира осенью 2023-го.

И уже в ноябре заместитель главы ОП Игорь Жовква отметил, что мероприятие может состояться в феврале 2024 года.